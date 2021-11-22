عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تتلقى طلبات الطعون على الانتخابات الطلابية.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتلقى جامعة حلوان، طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للترشح للانتخابات الاتحادات الطلابية، ويتم فحص الطعون غدا 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية بعد غد 24 نوفمبر.

ويعد اتحاد الطلاب الممثل الشرعي الحقيقي لجميع طلاب الجامعة، للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، كما تندرج منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة.

جدير بالذكر أنه قد بدأت جامعة حلوان ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021-2022 وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا ، حيث بدأت الجامعة يوم الخميس الماضي من الساعة التاسعة صباحا استقبال اوراق الطلاب الراغبين بالترشح للاتحاد بكافة كليات الجامعة .

وتقام الانتخابات تحت إشراف  اللجنة العليا لها بالجامعة و التى تتكون من  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة، بالاضافة إلي عضو هيئة تدريس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عضو قانونى، إلى جانب 2 أعضاء من الطلاب المتميزين غير المرشحين للانتخابات الطلابية .

وقد أعلنت الجامعة عن بدء ماراثون الانتخابات وسط خطة زمنية محددة كالآتي :

الخميس 18 نوفمبر فتح باب الترشح و سحب و تقديم الاستمارات

الأحد 21 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بكافة الكليات

الإثنين 22 نوفمبر تلقى طلبات الطعون بالمرشحين

الثلاثاء 23 نوفمبر فحص طلبات الطعون

الأربعاء 24 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالكليات

الخميس 25 نوفمبر بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين

الأحد 28 نوفمبر انتخابات الجولة الاولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج

الاثنين 29 نوفمبر انتخابات الإعادة بالكليات

الثلاثاء 30 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان و مساعدينهم  على مستوى الكليات

الأربعاء 1 ديسمبر  انتخابات رئيس ونائب اتحاد الطلاب على مستوى الكليات

الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه و أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة.

الانشطة الطلابية جامعة حلوان الانتخابات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحاد

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلق على حادث دهس ولاية ويسكونسن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 22-11-2021

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على منفذ حادث دهس ولاية ويسكونسن

أحمد مجدي يكشف تفاصيل جلسته مع كارتيرون للانضمام لجهاز الزمالك.. فيديو

شركة سكر الدلتا: انخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل

سعر فيراري روما موديل 2021 في الإمارات .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ