وزير التنمية الإدارية الأسبق: 6 شركات تكنولوجية تضاعفت قيمتها بعد جائحة كورونا

أكد الدكتور اشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن فكرة الاقتصاد الرقمي بدأت في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وأشار الدكتور أشرف عبد الوهاب، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى ان 6 شركات تكنولوجية تضاعفت قيمتها في سنوات ما بعد جائحة كورونا، معتمدة على الاقتصاد الرقمي.

التجارة الإلكترونية

وتابع: أن تجارة التجزئة الالكترونية تضاعفت 6 مرات بعد كورونا، واستفادت من هذه التجارة شركات مثل تسلا و أمازون وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت.

وتابع: "فيس بوك بدأت كمجرد وسيلة تواصل ولكن تحولت الفكرة إلى منصة للبيع والشراء والإعلانات وهذا تسبب في أرباح.

وأضاف: استطاعت شركة أمازون أيضا أن تتحول إلى نموذج عبقري في نظامها الاقتصادي، وجوجل قدم نموذجا لكيفية الربح من خلال تقديم خدمة مجانية واستحوذ على شريحة كبيرة جدا من المتابعين".