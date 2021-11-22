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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استضافة مصر لـ قمة الكوميسا 21 يعزز التبادل التجاري مع دول إفريقيا

النائب عيد حماد عضو
النائب عيد حماد عضو مجلس النواب

ثمن  النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، موضحا ان مصر تولي لرئاستها المرتقبة لقمة الكوميسا أولوية كبيرة، وذلك لأنها تأتي بعد 20 عامًا على آخِر مرة تولت فيها الرئاسة فى2001.

 

ونوه حماد خلال تصريحاته لـ" صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة كل الحرص على على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها أن حجم التبادل التجارى لدول الكويسا يصل إلى 3 مليارات دولار.

 

واكد عضو مجلس النواب، أن ترأس مصر لقمه الكوميسا يؤكد استعادة مكانتها ودورها الإقليمي  بقوة، لافتا إلى دورها وسعيها الدائم في عملية التنمية الدول الافريقية والاقتصاد الأفريقى بواسطة مشروعات مشتركة بين الدولة المصرية والقارة السمراء.
 

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الحادية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية. 

الرئيس السيسي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صدى البلد مجلس النواب الدول الافريقية النائب عيد حماد

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