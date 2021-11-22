محمد حجازي: استضافة مصر لقمة الكوميسا له دلالة مهمة على التواجد الاقتصادي بالقارة الإفريقية.. فيديو

قال السفير محمد حجاز مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن التجمعات الاقتصادية في القارة عددهم 8 ومنهم الكوميسا ، مشرا إلي أن استضافة مصر لقمة الكوميسا له دلالة مهمة على التواجد الاقتصادي بالقارة الإفريقية .

واضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن مصر حققت فائض في صادراتها خلال الـ5 سنوات الماضية قيمته 1.4 مليار دولار مؤكدا أن مصر تساهم بخبرتها الدبلوماسية في دعم اتفاقية المشاركة بين الكوميسا والتحاد الأوروبي .

واوضح محمد حجازي ، أن الكوميسا في حد زادتها هي سوق أفريقي كبير يحتوي علي 400 مليون نسمه أن وزارة التجارة والصناعة لديها عدة مبادرات للتكامل الاقتصادي للقارة ستطرحها خلال 3 أعوام خلال رئاسة مصر للكوميسا .