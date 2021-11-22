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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد حجازي: استضافة مصر لقمة الكوميسا له دلالة مهمة على التواجد الاقتصادي بالقارة الإفريقية.. فيديو

محمد حجازي
محمد حجازي

قال السفير محمد حجاز مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن التجمعات الاقتصادية في القارة عددهم 8 ومنهم  الكوميسا  ، مشرا إلي أن استضافة مصر لقمة الكوميسا له دلالة مهمة على التواجد الاقتصادي بالقارة الإفريقية .

واضاف محمد حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن مصر حققت فائض في صادراتها خلال الـ5 سنوات الماضية قيمته 1.4 مليار دولار مؤكدا أن مصر تساهم بخبرتها الدبلوماسية في دعم اتفاقية المشاركة بين  الكوميسا  والتحاد الأوروبي .

واوضح محمد حجازي ، أن  الكوميسا  في حد زادتها هي سوق أفريقي كبير يحتوي علي 400 مليون نسمه أن وزارة التجارة والصناعة لديها عدة مبادرات للتكامل الاقتصادي للقارة ستطرحها خلال 3 أعوام خلال رئاسة مصر  للكوميسا .

 

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