أبو زهرة يكشف أسباب إلغاء الموسيقار العالمي ريكاردو موتى رحلته للصين وقدومه لمصر

أكد الموسيقار أحمد أبو زهرة المستشار الفني لمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية، أن افتتاح قاعة الموسيقى بأكاديمية الفنون هي رسالة المدينة لننشر الجمال في كل ربوع مصر، قائلاً : " لسه واقف وشايف ردود أفعال الجمهور من حفلة اليوم كاملة العدد بما يمثل سمو بالروح بجمهور راقي وهي رسالة واضحة في مدينة الفنون والثقافة هي نشر الجمال في كل ربوع مصر".

وأضاف أحمد أبو زهرة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن مصر ترسل رسالة للعالم بأنها ببناء الإنسان في الجمهورية الجديدة".

وحول كواليس استقدام زيارة الموسيقار العالمي ريكاردو موتي وكيف تم الاستعداد لذلك كونه موسيقارا عظيما، كشف ابو زهرة، أن الصدفة عبر أزمة " كورونا " لعبت دوراً كبيراً في سرعة استضافة الموسيقار الكبير، قائلاً : " الموسيقار العالمي ريكاردو موتي ألغى زيارته للصين قبل زيارته لمصر.. لأنه كان عنده جولة في اليابان وقبلها كوريا الجنوبية وأخر الحفلات كان من المفترض أن تكون في الصين بواقع أربعة أو خمسة حفلات ".

وتابع: "لكن بسبب الإجراءات المشددة في الصين.. اضطر الأوركسترا إلى إلغاء زيارته للصين التي تعاقد عليها ضمن جولته منذ عام 2017 ولو إحنا كنا عاوزين نجيبه مكناش هنقدر قبل 2025-2026 عشان يحطونا في الجدول الطبيعي".

وكشف المستشار، أن أوركسترا فيينا الفيلهارموني لم تزر مصر منذ عام 1950، وهذا يعود إلى أن مصر لم تكن تملك القاعة المجهزة الصوتية من وقت حريق الأوبرا الخديوية وهذه كانت ضمن أهم الأسباب التي دفعته للقدوم عندما نما لعلمه حجم التجيهزات اليت تم إعدادها في قاعة الموسيقى بأكاديمية الفنون.

يذكر أن أوركسترا فيينا الفيلهارموني تأسست عام 1842، وتعد واحدة من أكبر الأوركسترات في العالم وكانت قد قدمت آخر عروضها فى مصر، فى مدينتي القاهرة والإسكندرية فى حفلات كاملة العدد عام 1950.



وشيدت قاعة الموسيقى في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري، والإقليمي والدولي.