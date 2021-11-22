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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم شعبان: فوجئت باستبعاد محمد إبراهيم من قائمة المنتخب

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الهزيمة أمام فاركو صفحة وانتهت لأنها جاءت في ظروف غير طبيعية.

وأشار شعبان في تصريحات عبر برنامج "البريمو"  بقناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق: "منظومة سيراميكا كليوباترا كانت حزينة بسبب عدم استدعاء أي لاعب لقائمة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب".

وأضاف: "فوجئت باستبعاد محمد إبراهيم نجم الفريق من قائمة الفراعنة ، حيث أن اللاعب يقدم موسماً مميزاً مع الفريق وكان ويستحق الانضمام للمنتخب مؤكداً أن هناك لاعبين آخرين مميزين قدموا مستويات طيبة واستحقوا أيضاً التواجد في قائمة الفراعنة ولكن كل الدعم بالطبع للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس العرب".

سيراميكا كليوباترا المنتخب الوطني هيثم شعبان محمد ابراهيم فريق سيراميكا كليوباترا

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