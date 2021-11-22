هيثم شعبان: فوجئت باستبعاد محمد إبراهيم من قائمة المنتخب

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الهزيمة أمام فاركو صفحة وانتهت لأنها جاءت في ظروف غير طبيعية.

وأشار شعبان في تصريحات عبر برنامج "البريمو" بقناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق: "منظومة سيراميكا كليوباترا كانت حزينة بسبب عدم استدعاء أي لاعب لقائمة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب".

وأضاف: "فوجئت باستبعاد محمد إبراهيم نجم الفريق من قائمة الفراعنة ، حيث أن اللاعب يقدم موسماً مميزاً مع الفريق وكان ويستحق الانضمام للمنتخب مؤكداً أن هناك لاعبين آخرين مميزين قدموا مستويات طيبة واستحقوا أيضاً التواجد في قائمة الفراعنة ولكن كل الدعم بالطبع للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة كأس العرب".