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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد القرنفل للشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد القرنفل للشعر.


 

من فوائد القرنفل للشعر ما يلي :-

·يغذي بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن، ويحسن صحته من الجذور حتى الأطراف.


 

· يعزز نمو الشعر، ويزيد طوله.


 

·يقوي بصيلات الشعر، ويقلل تساقطه، ويزيد كثافته.


 

. يمنح الشعر الصحة، والحيوية، واللمعان. يطهر ويعقم فروة الرأس، ويعالج مشاكلها.


 

· يعالج تقصف الشعر، ويمنع الصلع، ويحفز نمو الشعر في المناطق الفارغة.


 

·يعزز نشاط الدورة الدموية في الرأس.


 

·يخلص الشعر من القشرة، ويمنع تراكمها.


 

·يزيد نعومة الشعر، لاحتوائه على خصائص تشبه مركب الكيراتين.


 

خلطات القرنفل للشعر ما يلي :-

-القرنفل مع الماء: غلي القرنفل في كمية مناسبة من الماء لمدة خمس دقائق حتى يصبح لون الماء غامقاً، ثمّ تصفية السائل الناتج، وتركه حتىيبرد، وبعد ذلك وضعه في عبوة زجاجية نظيفة، وشطف الشعر به بعد الاستحمام.


 

- القرنفل مع زيت الزيتون: وضع ملعقة من القرنفل المطحون في مرطبان نظيف، وإضافة كوب ونصف من زيت الزيتون الدافئ إليه، وتحريكالمزيج بشكل متجانس، ثم ترك القرنفل منقوعاً في الزيت لمدة ثلاثة أسابيع، مع مراعاة تحريك المزيج مرتين يومياً، حتى يختلط القرنفل معالزيت، وتصفية السائل الناتج، وتطبيقه على الشعر من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة شعر ناعمة.


 

- القرنفل مع ماء الورد وزيت الزيتون: مزج ملعقتين من القرنفل المطحون مع ملعقة من زيت الزيتون، وزيت الخروع، ونصف كوب من ماءالورد بشكل متجانس، وتطبيق المزيج على الشعر، مع تدليك فروة الرأس، وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً، قبل شطفه بالماء والشامبو.


 

- شاي القرنفل: غلي القرنفل في الماء لمدة عشر دقائق، ثم وضعه دافئاً على الشعر، وتركه لمدة عشر دقائق، ثمّ شطفه.


 

-زيت القرنفل مع الحناء: إضافة زيت القرنفل إلى الحناء قبل تطبيقها على الشعر؛ لزيادة فعاليتها.

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