عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق مختلف وطرق غير تقليدية .. حضرى كيكة التفاح

كيكة
كيكة

بمذاق مختلف وطريقة غير تقليدية حضرى كيكة التفاح بطرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك 

كيكة التفاح للشيف نجلاء الشرشابي 
 

المقادير:
2 كوب دقيق
رشة ملح
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب زيت
2 تفاحة مقشرة مكعبات
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
كوب لبن
كوب سكر
3 بيض
فانيليا
سكر بودرة للوجه

طريقة التحضير:

يخلط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا والقرفة والقهوة سريعة الذوبان

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والتفاح ويضاف خليط اللبن إلى خليط الدقيق ويقلب

يصب الخليط في صينية مستطيلة مدهونة بالسمنة أو الزيت ومرشوشة بالدقيق

توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتترك لتبرد ثم ترش بالسكر البوردة وتقدم

 

3 طرق سريعة وغير مكلفة.. حضري كيكة الجزر لرفع المناعة

مفيدة للأطفال.. طريقة تحضير كيكة الجزر بالخطوات

كيكة التفاح للشيف أميرة شنب 

 

المقادير:
 

فانيليا

نصف كوب زيت

2 بيضة

1.5 كوب دقيق اسمر كامل

3/4 كوب سكر جوز الهند او سكر بني

ملعقة طعام بيكنج بودر

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف كوب صلصة التفاح

رشة ملح

طريقة التحضير:

اخفقي الفانيليا وسكر جوز الهند وصلصة التفاح والزيت جيدًا لمدة دقيقتين، ونخلط خليط البيض مع خليط الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ثم نضيف للخليط تفاحه مقطعه وتخبز فى فرن متوسط الحرارة.
 


مقادير فطيرة التفاح 

عجينة باف باستري 

حشو فطيرة التفاح

 4 تفاح مقطع ومقشر

 2 ملعقة دقيق

 كوب سكر 

ملعقة كبيرة قرفة

 زبيب 

عصير ليمون 
طريقة تحضير فطيرة التفاح

 تفرد عجينة الباف باستري ثم يضاف عليها الحشوة و على النار تذوب الزبدة مع القرفة والزبيب ثم يضاف السكر ثم التفاح ثم يوضع الخليط على الفطيرة المفرودة  ثم يدهن الوجه بالبيضة مع الفانيليا ثم تدخل الفرن حتى تمام الفرن وتقدم

كيكة كيكة التفاح كيكة التفاح للشيف أميرة شنب كيكة التفاح للشيف نجلاء الشرشابي كيكة التفاح بطرق مختلفة

موضوعات متعلقة

3 طرق سريعة وغير مكلفة.. حضري كيكة الجزر لرفع المناعة

طريقة تحضير الليزي كيك

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يعلق على حادث دهس ولاية ويسكونسن

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 22-11-2021

الشرطة الأمريكية تعلن القبض على منفذ حادث دهس ولاية ويسكونسن

أحمد مجدي يكشف تفاصيل جلسته مع كارتيرون للانضمام لجهاز الزمالك.. فيديو

شركة سكر الدلتا: انخفاض أسعار السكر في الأسواق منتصف يناير المقبل

سعر فيراري روما موديل 2021 في الإمارات .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ