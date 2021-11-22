بمذاق مختلف وطرق غير تقليدية .. حضرى كيكة التفاح

بمذاق مختلف وطريقة غير تقليدية حضرى كيكة التفاح بطرق مختلفة لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التى تناسبك

كيكة التفاح للشيف نجلاء الشرشابي



المقادير:

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب زيت

2 تفاحة مقشرة مكعبات

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

كوب لبن

كوب سكر

3 بيض

فانيليا

سكر بودرة للوجه



طريقة التحضير:



يخلط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا والقرفة والقهوة سريعة الذوبان



يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح والتفاح ويضاف خليط اللبن إلى خليط الدقيق ويقلب



يصب الخليط في صينية مستطيلة مدهونة بالسمنة أو الزيت ومرشوشة بالدقيق



توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتترك لتبرد ثم ترش بالسكر البوردة وتقدم





كيكة التفاح للشيف أميرة شنب

المقادير:



فانيليا

نصف كوب زيت

2 بيضة

1.5 كوب دقيق اسمر كامل

3/4 كوب سكر جوز الهند او سكر بني

ملعقة طعام بيكنج بودر

ملعقة طعام بيكنج بودر

نصف كوب صلصة التفاح

رشة ملح

طريقة التحضير:

اخفقي الفانيليا وسكر جوز الهند وصلصة التفاح والزيت جيدًا لمدة دقيقتين، ونخلط خليط البيض مع خليط الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ثم نضيف للخليط تفاحه مقطعه وتخبز فى فرن متوسط الحرارة.





مقادير فطيرة التفاح

عجينة باف باستري

حشو فطيرة التفاح

4 تفاح مقطع ومقشر

2 ملعقة دقيق

كوب سكر

ملعقة كبيرة قرفة

زبيب

عصير ليمون

طريقة تحضير فطيرة التفاح

تفرد عجينة الباف باستري ثم يضاف عليها الحشوة و على النار تذوب الزبدة مع القرفة والزبيب ثم يضاف السكر ثم التفاح ثم يوضع الخليط على الفطيرة المفرودة ثم يدهن الوجه بالبيضة مع الفانيليا ثم تدخل الفرن حتى تمام الفرن وتقدم