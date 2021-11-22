أحمد مجدي يكشف تفاصيل جلسته مع كارتيرون للانضمام لجهاز الزمالك.. فيديو

قال أحمد مجدي، لاعب الزمالك الأسبق، إنه جلس مع المدير الفني الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، باتريس كارتيرون للانضمام للجهاز الفني.

وأضاف مجدي، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"تم ترشحي للجهاز الفني مع كارتيرون ولكن حتى الآن لا يريد مساعدًا معه، وتحدثت مع كابتن حسين ورشحني وجلست مع كارتيرون ولكنه سعيد بالجهاز الفني الحالي له".

وأتم لاعب الزمالك الأسبق تصريحاته بقوله: "سعدت بالجلسة مع كارتيرون وتحدثنا عن أشياء كثيرة عن الكرة وفي النهاية الأمر نصيب وشرف لي الترشح لهذا المنصب بالزمالك".