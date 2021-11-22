مصطفى حجاج يحيي حفلين بموسم الرياض

يستعد الفنان مصطفى حجاج، لإحياء حفلين ضمن موسم الرياض هذا العام وذلك يومي الخميس والجمعة 25 - 26 نوفمبر الجارى فى بوليفارد رياض سيتي.

ويجتمع، مصطفى حجاج وتامر حسني فى عمل غنائي جديد بعد أغنية “بـ 100 وش” والتى شارك فيها تامر حسني مع ثالثة من المطربين الشعبيين وهم مصطفى حجاج وأحمد شبيه ودياب.

كما احتفى المطرب مصطفى حجاج، بمشاركته فى أوبريت "كمل عبورك"، وغنائه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل اليوم بمركز المنارة ضمن احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر.

وكتب مصطفى حجاج، عبر حسابه على إنستجرام: "أنا فخور جدا اني متواجد واحتفل بحدث عظيم جدا وتاريخى وده دورى الوطني اللي أقدر أقدمه لمصر وجيشها العظيم تحيا مصر ويحيا رئيسى عبد الفتاح السيسي".

وحل مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وروى "حجاج"، عن أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني، قائلا الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم، ليفاجأ العريس، الحاضرين، قائلا: "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".