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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الرى: إزالة أكثر من 18500 حالة تعد

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، مشيراً إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ١٨٥٠٠ حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة ٣.٣٠ مليون متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً.

هذا وتتواصل أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائى لنهر النيل .. حيث تم تنفيذ  (٣) قرارات  إزالة ردم  بالمنطقة المحظورة بمركز أبو تشت بمحافظة قنـا بمساحة ٤٥٠ متر مربع بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو تشت وتأمين من مركز شرطة أبو تشت ، وتنفيذ قراران  إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز فقط بمحافظة قنا ، كما تم تنفيذ (١٠) قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح اجمالى١٩٨٠ متر مربع وذلك بناحيه قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط ، وقد تم ذلك بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج ، وتنفيذ (١٢) قرار إزالة بمساحة ٧١٨ متر مربع بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعليه منسوب بالتعاون مع شرطه مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمبانى المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات ، حيث تم تنفيذ  (٥) قرارات إزالة عبارة عن مبانى بلوك ابيض بمساحة ٥٠٠ متر مربع و (٦) قرارات إزالة بمساحة ٦٠٠ متر مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة ، وتنفيذ (١٠) قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وإزالة مخالفتان عبارة عن مباني بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ بمساحه ٨٥ متر مربع.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع .. انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢٩٥ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع باطوال تصل الى ٤٤٧٧ كيلومتر ، بالاضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع باطوال ٢٠٤٣ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل اجمالى الاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٨١٥ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣١ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

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