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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. وائل جسار: اسمحولي اتمنى لنفسي ولعائلتي الصحة

وائل جسار
وائل جسار

يحتفل الفنان وائل جسار بعيد ميلاده و نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و علق وائل جسار علي الصورة قائلًا: “بصادف نهار عيد ميلادي مع عيد الاستقلال 🇱🇧 اسمحولي اتمنى لنفسي ولعيلتي الصحة، التوفيق والنجاح ولوطني لبنان السلام الامن والامان ❤️” 

 

 

يحل اليوم الأثنين الموافق 22 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل جسار، والذي استطاع أن يحجز لنفسه مقعدًا بين نجوم الصف الأول، نستعرض لكم أبرز المحطات في حياته من خلال التقرير التالي:

  • يبلغ وائل جسار 45 عاماً
  • متزوج من ميراي مقدسي ولديه ابنه وابن هم “مارلين جسار، وائل جونيور جسار”.
  • قدم العديد من الأعمال الغنائية كان أبرزها “خليني ذكري”، و"غريبة الناس" و"بتوحشيني" و"مشيت خلاص"، و"يوم زفافك".  

 

وما لا يعرفه الكثير أن وائل جسار اعتزل الغناء بشكل مؤقت مرتين، المرة الأولى بفترة المراهقة، فهو كان يشارك في إحياء حفلات بطفولته ولكن خلال مرحلة التحول من الطفلة إلى الشباب قرر الابتعاد بسبب التغييرات التي طرأت على صوته بهذه الفترة.

 

المرة الثانية التي اعتزل بها وائل الغناء كانت بسبب انشغاله بأداء الخدمة العسكرية ولكن بعد انتهائها عاد بقوة إلى جمهوره من خلال طرح العديد من الألبومات الناجحة.
 

يذكر أن اشعل المطرب وائل جسار حفل مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور جماهيري كبير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

 

بدأ وائل حفله بأغنية بحبك يامصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وحرص على توجيه كلمة بعد الاغنية وقال" للسنة الرابعة اتواجد في المهرجان وهذا دليل محبة من الجمهور المصري وأشكر القايمين على هذا الحفل الرائع وعلى رأسهم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة".

 

وبعدها قدم وائل عددا من اغانيه الشهيرة والتراثية منها"بحبك يامصر وغريبة الناس وبتوحشيني وموجوع ومشيت خلاص وخليني ذكرى ومليون أحبك ونخبي ليه ومهما تقولوا والنهاية واحدة وحياتك با حبيبي والف ليلة وليلة واسمر يا اسمراني وخلينا بعيد وجانا الهوى".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.

وائل جسار عيد الإستقلال مهرجان انستجرام عيد ميلاد الموسيقى مصر

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