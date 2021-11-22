برلمانية: زيارة الأمير تشارلز أكدت دور مصر المحورى فى التعايش السلمى ونبذ العنف

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الاهتمام الكبير من مختلف وسائل الاعلام ووكالات الأنباء العالمية بالزيارة التاريخية التى قام بها ولى العهد البريطانى تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال لمصر، وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وهى الزيارة الأولى منذ 15 عاما، أملا فى تعزيز التسامح العلاقات الثنائية بمثابة أكبر دعاية ترويجية للسياحة والاثار المصرية حتى تسترد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية ودليل قاطع على نجاح هذه الزيارة والتى سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة فى العلاقات بين القاهرة ولندن ولصالح الاقتصاد والسياحة بمصر .



وقالت " إسماعيل " فى بيان له اصدره إن ماتناقلته كافة وسائل الاعلام ووكالات الاعلام العالمية عن هذه الزيارة الناجحة يؤكد للعالم كله أن مصر اصبحت بلد الامن والاستقرار والسلام وانها على استعداد تام لمساندة العالم فى مواجهة الارهاب والتطرف معربة عن سعادتها الغامرة بحديث الامير تشارلز عن الدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية .



وتوقعت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل أن تكون لهذه الزيارة الناجحة والتاريخية اثارها الايجابية الكبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى بصفة عامة وجذب السياحة العالمية لمصر بصفة خاصة حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مثمنة لقاء الامير تشارلز والسيدة قرينته مع فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى وبابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مؤكدة أن هذه اللقاءات أكدت أن مصر دولة محورية ومهمة فى ملفات الحوار بين الاديان وأهمية التسامح والتعايش السلمى بين جميع الشعوب ونبذ العنف والتطرف ومواجهة الارهاب .



وكانت وسائل الاعلام ووكالات الأنباء العالمية قد تناولت على عدة أيام الزيارة التاريخية التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر، وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وصلا الخميس الماضى إلى مصر، وهى الزيارة الأولى منذ 15 عاما، أملا فى تعزيز التسامح العلاقات الثنائية، وأشارت إلى أن الزيارة هى جزء من أول جولة ملكية للزوجين منذ بداية جائحة كورونا.



وتحدثت الوكالة عن الترحيب الرسمى بالزوجين الملكيين واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، لهما فى قصر الاتحادية، قبل أن يلتقى الأمير بكبار رجال الدين المسلمين والمسيحيين.



وقالت الوكالة إن الرئيس السيسي والأمير تشارلز ناقشا فى لقائهما جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضا التعاون بين البلدين فى مجالات مثل الصحة والتعليم العالم، وفقا للرئاسة المصرية.



وأشارت الوكالة إلى ما كتبته السيدة انتصار السيسي على صفحتها على تويتر بعد لقائها مع كاميلا، ومناقشتهما جهود الحكومة المصرية لتمكين النساء.



من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز إن الأمير تشارلز دعا إلى جهود مشتركة للحفاظ على البيئة خلال زيارته معالم القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة، وأبرزت الوكالة قول ولى العهد البريطانى بأنه الأهرامات، مثل الدوائر الحجرية القديمة الأكثر تواضعا فى إنجلترا تذكرنا صلة كوكبنا التى نسيناها بمرور الزمن.