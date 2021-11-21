كيف رأى الأمير تشارلز والدوقة كاميلاً مصر

قال السفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، إن الزيارة التي قام بها الأمير تشارلز، ولى العهد البريطاني وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا وهي الأولى منذ 15 عاماً في عام 2006 إبان قضاءهما لشهر العسل بما تحمله تلك الفترة من ذكريات جميلة .

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أن الأمير ودوقة كاميلا لمسا في زيارتهما لمصر اختلافات كبيراً مقارنة بالزيارة الأولى في عام 2006 حيث تشهد مصر تطوراً ملحوظاً في حجمها والتغير للمستقبل "

مكملاً : هما شايفين أن مصر لديها إمكانيات كبيرة على سبيل المثال في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الرياح والشمسية هم شايفين مصر كإمكانية أن تكون مصر قوى عظمى في الطاقة المتجددة وفي الثورة الخضراء أمام شعوب العالم "

واختتم الأمير تشارلز، ولى العهد البريطاني وزوجته دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا، زيارة استغرقت يومين للقاهرة والإسكندرية في أول جولة خارجية لهما بعد وباء كورونا، وكانت الأردن أولى محطاتها وتبعتها مصر.

وأكد الأمير تشارلز والدوقة كاميلا خلال زيارتهما على رسائل أساسية تتعلق بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتمكين المرأة والشباب والاحتفاء بالتراث والثقافة.