المخرجة اللبنانية لينا خوري تقدم ورشة تمثيل بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح

تقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الجديدة برئاسة الدكتور جمال ياقوت.

واختارت خوري عنوانا للورشة : كيفية التحضير لتجربة أداء (How to prepare for an Audition) بحيث تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه، وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، وكذلك كيفية استعمال الجسد والصوت ، واثبات الحضور، والتدريب على الليونة في أخذ تعليمات المخرج وتنفيذها .

ورشة لينا خوري

مدّة الورشة ثلاث ساعات ، وسيتم اختيار10 مشاركين كحد أقصى ، علي أن يحضر من يتم اختياره إلي الورشة ( مونولوج كوميدي أو تراجيدي ) مّدته بين الدقيقة او دقيقتين لتطبيق أهداف الورشة عليه وكذلك دراسة نقاط المزايا والضعف لكل مشارك ، وسيتم المشاركة في الورشة عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال هذا اللينك : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJq2DfPlrQcCIisZYcw4xOg2I1lp-YFNRhhlqm1XhfTT00Kw/viewform

اللبنانية لينا خوري من مواليد 27 أبريل عام 1976 ، وتعمل كمخرجة وكاتبة ومنتجة واستاذة للتمثيل ، حيث قامت بالتدريس ، وقدمت ورش عمل في التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج للمسرح والسينما والتلفزيون في مؤسسات مختلفة في بيروت ، من بينها الجامعة اللبنانية الأميركية ، و الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ، و الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا ، والجامعة اللبنانية ، وهي معروفة بمعالجتها للمواضيع المثيرة للجدل في مسرحياتها ، حيث تعرضت لقضايا شائكة في المجتمع اللبناني والعالم العربي ، وخاصة تلك المتعلقة بقضايا المرأة، وتطرقت ايضا خوري لإنتاج وإخراج عددا من الأفلام والبرامج اللبنانية، كما شاركت من قبل كعضو لجنة تحكيم في المهرجانات المسرحية ومسابقات الأفلام القصيرة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وستنطلق دورته المقبلة والتي تحمل رقم ( 28 ) في الفترة من 14 إلي 19 ديسمبر ، وكان المهرجان في بيان سابق قد أعلن عن اختيار 14 عرضاً دولياً يتنافس علي جوائزه من دول عربية وأجنبية منها : انجلترا ، ايطاليا ، الدنمارك ، أوكرانيا ، ألمانيا ، أندونسيا الإمارات العربية المتحدة ، البحرين ، السعودية ، المغرب ، السودان ، فلسطين ، تونس ، الكويت ، وتشارك مصر في المسابقة الرسمية بعرضين هما عرض (ديفيليه) إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري، وعرض (الجوزاء) إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.