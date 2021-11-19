أوبرا "كارمن" في مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع معهد جوته

تقدم مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، بالتعاون مع معهد جوته أوبرا "كارمن" للمؤلف الفرنسي "جورج بيزيه"، وذلك يومي الجمعة 26 والسبت 27 نوفمبر، على المسرح الكبير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



يهدف هذا المشروع إلى دمج فنانين محترفين عالميين في الأدوار الأساسية مع شباب الإسكندرية من دارسي الغناء الأوبرالي في الأدوار الثانوية والكورال، في عمل فني ضخم يقدَّم لأول مرة منذ عقود طويلة كاملًا في شكله المسرحي لجمهور الإسكندرية.



يُقدَّم العرض تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتصميم "برنهارد زيجل"، وإخراج "مانويل شميت"، وتُشارك فيه جميع فرق مكتبة الإسكندرية من: أوركسترا، وكورال، وكورال أطفال. والجدير بالذكر أن جميع الديكورات الخاصة بالأوبرا تم تنفيذها في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

كانت قد استقبلت مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوول، في إطار زيارتهما لجمهورية مصر العربية يومي 18 و19 نوفمبر 2021.



وقال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبه تعتز بهذة الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي "الأمير تشارلز" والسيدة "كاميلا" لزيارتهما للمكتبة، وتفقد المتاحف والمراكز الثقافية والفنية المتنوعة، بإعتبارها أقدم مكتبة في العالم رغم إنقطاعها لمدة ٢٠٠٠ عام ثم عودتها منذ ٢٠ عام فقط ولكن علي النسق الذي بدأت به من البداية.



وأضاف "الفقي" أن "الأمير تشارلز" له مكانه خاصة في قلوب المصريين والمسلمين بسبب إنصافه الواضح للدين الإسلامي، وذلك في محاضرته المعروفة سواءً في جامعة أكسفورد أو في الأزهر الشريف منذ سنوات، وأكد "الفقي": كان لي شرف استقباله عندما كنت مديراً للجامعة البريطانية يوم افتتاحها.