انهيار زوج الإعلامية أسماء مصطفي عقب صلاة الجنازة بمسجد الشرطة.. شاهد

سيطرت مشاعر الحزن والألم علي النائب أيمن أبو العلا، زوج الإعلامية أسماء مصطفي التي وافتها المنيه صباح اليوم عقب صراع مع مرض السرطان.
ووقف النائب أيمن أبو العلا ليتلقى واجب العزاء في زوجته من قبل الحضور، داخل مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأنهار النائب أيمن أبو العلا من البكاء علي رحيل زوجته، أثناء تلقيه العزاء من قبل الأهل والأصدقاء.
وكان قد حرص عدد من الأهالي والأصدقاء علي الوجود داخل صلاة الجنازة علي الإعلامية أسماء مصطفي بمسجد الشرطة.
وتستقبل أسرة الإعلامية الراحلة أسماء مصطفي غدا الثلاثاء العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.
أيمن أبو العلا ينعى زوجته أسماء مصطفى
بكلمات حزينة نعى النائب أيمن أبو العلا، زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك .
ونشر عضو مجلس النواب صورة لزوجته الراحلة أسماء مصطفى برفقة ابنائهما وعلق قائلاً : انكسر ظهرى وفطر قلبى ولن أقول الا ما يرضى الله ، ان لله وان اليه راجعون " .