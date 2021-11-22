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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار البلد.. قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.. مدبولي يكرم شخصيات أثرت البرنامج النووي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر قسم أخبار صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من اأخبار الهامة نسرد أبرزها في السطور التالية:

 

فى العيد الأول.. مدبولي ووزير الكهرباء يكرمان شخصيات أثرت البرنامج النووي |صور

 

أبو العينين ينعي الإعلامية أسماء مصطفى: واجهت المرض بقوة وعزيمة وأدت رسالتها على الوجه الأمثل

 

"الاتصالات": 18 مدينة ذكية جديدة بمصر.. وإنترنت فائق السرعة بقرى "حياة كريمة"

 

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ183 ألف مواطن أكتوبر الماضي

 

وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر الاقتصادي لدار أخبار اليوم في دورته الثامنة

 

وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الانتهاء من منازل متضرري سيول أسوان |صور

 

رئيس المحطات النووية: 600 طفل تقدموا لمسابقة رسم كاريكاتيري للمفاعل

 

قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.. وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

تتضمن 16 معيارا .. الأعلى للإعلام يضع معايير حماية الطفل بمدونة السلوك

 

عبد الغفار يعلن خطة التأمين الطبي لافتتاح طريق الكباش

 

 

 

 

 

أبو العينين الصحة وزير السياحة وزير الكهرباء وزير السياحة والاثار وزير التنمية المحلية أخبار صدي البلد

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