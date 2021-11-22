الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي بـ مليشيا الحوثي غربي تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال الجيش اليمني، إن "مدفعية القوات المشتركة استهدفت مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".

وجاء القصف بعد إعلان القوات اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والسيطرة على مناطق ومرتفعات، وصولاً إلى مشارف مدينة البَرح مديرية مقَبنة، غرب محافظة تعز، كما سيطرت على جبال مطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.

