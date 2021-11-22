عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي بـ مليشيا الحوثي غربي تعز

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي، خلال قصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال الجيش اليمني، إن "مدفعية القوات المشتركة استهدفت مليشيا الحوثي في مديرية مقبنة عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة غربي تعز، ما أدى إلى مصرعه".

وأضاف أن "الاستهداف أسفر أيضاً عن مقتل القيادي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من عناصرهم، فيما أصيب، عبد الرحمن احمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين".

لجميع أنواع البشرة.. صابونة تساعد على الترطيب والتلميع

إغلاق المدارس حتي إشعار أخر.. تلوث غير مسبوق يضرب الهند

وجاء القصف بعد إعلان القوات اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والسيطرة على مناطق ومرتفعات، وصولاً إلى مشارف مدينة البَرح مديرية مقَبنة، غرب محافظة تعز، كما سيطرت على جبال مطلة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة.
 

الجيش اليمني الحديدة الحوثي اليمن مليشيا الحوثي القوات المشتركة انصار الله اخبار اليمن

موضوعات متعلقة

مناشدة عاجلة من الصين إلي أمريكا بشأن أفغانستان

إغلاق المدارس حتي إشعار أخر.. تلوث غير مسبوق يضرب الهند

إسرائيل والإمارات والأردن توقع اتفاقية للتعاون في الطاقة والمياه

حمدوك يكشف عن أسباب عودته إلى رئاسة الوزارة بالسودان

السعودية.. إلغاء دورة عن مهارات اختيار الزوجة الثانية بعد إثارتها الجدل

قبل ساعات من وصوله.. مدير الوكالة الذرية يكشف سبب رغبته زيارة طهران

أستراليا توقع اتفاقية "مثيرة للجدل" مع بريطانيا وأمريكا.. تفاصيل

البحرين تعلن القبض على خلية خططت وأعدت لعمليات إرهابية

ترشيحاتنا

الإسكندرية تستغيث.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات حبسًا وغرامة "عقوبة إفشاء أسرار الدولة"

بعد حملها دون زواج.. اللبنانية قمر ترزق بمولودتها الثانية | شاهد

هل حنث يمين عليّ الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار البرلمان| الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما..تعديلات جديدة لقانون المرور

فتوى"الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في سره" تثير جدلا واسعًا ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

لغز كبير في التتش.. 3 دلائل تبرئ كهربا أمام فرمان موسيماني ضده بالأهلي

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري بسبب سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

محمود حجازى وولاء الشريف فى أول أيام تصوير أبو العروسة 3.. صور

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

فيديو

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ