عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المدارس حتي إشعار أخر.. تلوث غير مسبوق يضرب الهند

الهند
الهند

مددت السلطات الهندية الإغلاق في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع آخر على الأقل بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء غير المسبوق في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، أعلنت مديرية التعليم أن جميع المدارس في العاصمة ستبقى مغلقة "حتى إشعار آخر".

وطلبت إدارة نيودلهي، التي أغلقت مكاتبها الأسبوع الماضي، من موظفي الحكومة مواصلة العمل من المنزل لمدة أسبوع آخر. كما نصحت وزارة البيئة المكاتب الخاصة بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.

إسرائيل والإمارات والأردن توقع اتفاقية للتعاون في الطاقة والمياه

حمدوك يكشف عن أسباب عودته إلى رئاسة الوزارة بالسودان

وقد تم فرض هذه الإجراءات لأول مرة في دلهي في 13 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من تدهور جودة الهواء في المدينة إلى أسوأ حالاتها هذا الموسم، وغطت معظم أجزاء المدينة بضباب كثيف ضارب إلى الحمرة من التلوث.

وواجه سكان العاصمة انخفاضا حادا في مؤشر جودة الهواء (AQI) في أواخر أكتوبر عندما بدأ حرق المحاصيل بعد انتهاء موجة الأمطار، وبقي مؤشر جودة الهواء في جميع أنحاء المدينة يشهد تراجعا كبير حتى نوفمبر الحالي.

تلوث الهواء نيودلهي الهند ضباب كثيف مؤشر جودة الهواء السلطات الهندية العمل من المنزل المدارس أخبار الهند

موضوعات متعلقة

إسرائيل والإمارات والأردن توقع اتفاقية للتعاون في الطاقة والمياه

حمدوك يكشف عن أسباب عودته إلى رئاسة الوزارة بالسودان

السعودية.. إلغاء دورة عن مهارات اختيار الزوجة الثانية بعد إثارتها الجدل

قبل ساعات من وصوله.. مدير الوكالة الذرية يكشف سبب رغبته زيارة طهران

أستراليا توقع اتفاقية "مثيرة للجدل" مع بريطانيا وأمريكا.. تفاصيل

البحرين تعلن القبض على خلية خططت وأعدت لعمليات إرهابية

ليلى بن خليفة.. تعرف على أول امرأة في ليبيا تترشح للانتخابات الرئاسية

أول تعليق من الكرملين على اتهامات أوكرانيا لـ موسكو بالاستعداد لشن هجوم أوائل 2022

ترشيحاتنا

الإسكندرية تستغيث.. تعطيل العمل في المصالح الحكومية

بعد تصديق الرئيس.. 5 سنوات حبسًا وغرامة "عقوبة إفشاء أسرار الدولة"

بعد حملها دون زواج.. اللبنانية قمر ترزق بمولودتها الثانية | شاهد

هل حنث يمين عليّ الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا؟ الإفتاء تحسم الجدل

أخبار البرلمان| الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ 65 عاما..تعديلات جديدة لقانون المرور

فتوى"الإنسان لا يحاسب على شتيمة الناس في سره" تثير جدلا واسعًا ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

لغز كبير في التتش.. 3 دلائل تبرئ كهربا أمام فرمان موسيماني ضده بالأهلي

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بالدوري بسبب سوء الأحوال الجوية

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

محمود حجازى وولاء الشريف فى أول أيام تصوير أبو العروسة 3.. صور

رحلت عن عالمنا اليوم.. معاناة أسماء مصطفى مع السرطان.. وهذه آخر كلماتها

فيديو

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

بعد غنائهما معا.. عبد الباسط حمودة يعترض على هدية عمر كمال له

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ