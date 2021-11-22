المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تُخطر الاتحادات بقائمة المحظورات الجديدة

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" خطابات رسمية إلى الاتحادات الرياضية المصرية، لإخطارها بالقائمة الدولية الجديدة للمواد والوسائل المحظور تناولها للرياضيين.

وتهدف المنظمة من هذه الخطوة لاتاحة الفرصة أمام الأطباء العاملين بالأندية والاتحادات لتوعية اللاعبين من جميع المواد المدرجة بقائمة المحظورات، وحتى لا يقع اللاعب أو الإداري والمدرب والطبيب ومن هم في دائرة التعامل مع اللاعب، تحت طائلة العقاب في حال اكتشاف تناول الرياضي أو حيازته أو الإتجار أو المساعدة على تناول أي من المواد المحظورة الواردة بقائمة المحظورات.

وأكدت المنظمة المصرية في خطابها أن العمل بتلك القائمة سيبدأ من أول يناير 2022.

وذكرت المنظمة في خطابها: "أنه تطبيقًا لبرنامج مكافحة المنشطات للمنظمة، فإنه من دواعي السرور التعاون مع الاتحادات والهيئات الرياضية في عمل برنامج تعليمي وتوعوي عن خطورة استخدام المنشطات والمواد المحظورة، وذلك أثناء البطولات المحلية أو الدولية المقامة على أرض مصر، وكذا سحب عينات للكشف عن المنشطات".

وطالبت المنظمة المصرية، الهيئات الرياضية إيفادها بجدول البطولات والمعسكرات المقامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري وحتى يوليو 2022، حتى يتسنى للمنظمة عمل خطة توعية للاعبين المشاركين في البطولات أو المقيمين في المعسكرات التي تنظمها الاتحادات في مصر.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.