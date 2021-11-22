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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يرشح جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لولاية جديدة

بايدن يرشح جيروم
بايدن يرشح جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للمنصب لولاية ثانية، حسبما أعلن البيت الأبيض، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.

وحال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سجل العام الماضي والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

يأتي قرار بايدن بعد مرحلة طويلة من عدم اليقين بشأن من سيقود الجهاز الأكثر نفوذا على المستوى المالي في الولايات المتحدة، حيث يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة في مواجهة موجة من ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود.

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ولعب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوده باول دورًا استثنائيًا وغير مسبوق في المساعدة على تدعيم الاقتصاد أمام أزمة وباء كورونا.

وفي وقت سابق، قال باول إن المجلس ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة من مستويات متدنية جدا لأنه يريد أن يرى سوق العمل يتعافى أكثر.

بايدن جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الامريكى الولايات المتحدة أزمة كورونا

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