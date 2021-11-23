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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لإنقاذ زوجته.. زوج يصارع سمكة قرش ضخمة بتوجيه اللكمات إليها|صور

رجل يصارع قرش
رجل يصارع قرش

أنقذ زوج وفي زوجته من هجوم سمكة قرش مروع أثناء ممارستهما ركوب الأمواج في ساوث ويلز بـ بريطانيا، حيث قام بتوجيه لكمات قوية إلى أنف القرش مرارًا وتكرارًا حتى ابتعد عنها.

 

كانت «شانتيل دويل» البالغة من العمر 35 عامًا تمارس ركوب الأمواج خلال يوم جميل ومشمس في مدينة بورت ماكواري الساحلية في نيو ساوث ويلز بـ بريطانيا عندما هاجمتها سمكة قرش ضخمة.

 

شعرت شانتيل بضربة القرش "تحت اللوح"، فقد لقمت سمكة القرش ساقها، وحاولت انتزاعها عندما تدخل زوجها ووجه لكمات قوية إلى سمكة القرش في أنفها حتى ابتعدت.

 

تتعافى شانتيل اليوم بعد 15 شهرًا من إعادة التأهيل المكثف، وتحكي عن شعور أن يتعرض المرء للهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة.

 

فقد رفضت سمكة القرش تركها بعد الإمساك بفخذها، وخافت شانتيل من احتمال جرها إلى أسفل تحت السطح.

 

لكن لحسن الحظ كان الزوج مارك على بعد 30 قدمًا من زوجته على لوحته الخاصة وشاهد ما كان يحدث.

 

سارع مارك إليها ووجه اللكمات إلى أنف السمكة لأنه سمع أن هذا هو الجزء الأكثر حساسية في جسد القرش.

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