بعثة هوكي الزمالك تغادر إلى غانا فجر غدٍ

تغادر بعثة الفريق الأول لهوكي الميدان بنادي الزمالك إلى غانا فجر اليوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة ببطولة إفريقيا للأندية، والمقررة إقامتها في العاصمة الغانية (أكرا) خلال الفترة من 24 من نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل.



وقد ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لهوكي الميدان بنادي الزمالك أمس الأول الأحد بمقر النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، وجاءت النتيجة سلبية لجميع أفراد الفريق.



وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كلا من: أحمد عبد الباري ومحمود عبد العزيز وهادي عمرو ومحمود السيد وعبد الله جاد ومحمد باشا ورفعت صابر وخالد جمال ومحمد أحمد وعمر عبد الحكيم وأحمد كارم وأحمد عرفة وأحمد أشرف ونور عزت وكريم طنطاوي وأحمد طنطاوي ومحمد رضا وأحمد لطفي وأحمد باشا وأحمد عصام ومهند صلاح وسيف سلطان وخالد عامر وأحمد السيد وكريم سمير ومصطفى عاطف وأبو بكر عاطف وجينيد منظور.



ويتولى حسن موسى مهمة رئاسة البعثة التي تطير إلى العاصمة الغانية (أكرا) فجر اليوم الثلاثاء، استعدادا للمشاركة في البطولة.



ويقود الفريق كل من: محمد موسى رئيسا للجهاز، وسيد عبدالوهاب مديرا فنيا، وإيهاب محمد مدربا عاما، وأحمد فاروق السيد مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبد اللطيف أخصائي العلاج الطبيعي، وطارق صلاح إداريا، وسامح حسين إداريا، وصلاح ظريف مدلكا.