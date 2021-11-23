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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في إصابات كورونا بالصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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قلق بالغ.. الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات كورونا هذا الشتاء

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الصحة العالمية تجيب صدى البلد عن موعد تحول كورونا إلى فيروس موسمي

وقالت اللجنة إنها سجلت 5 حالات إصابة محلية بالفيروس، و14 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 18 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 494 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ويبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 98524 حالة ، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636.

ومن ناحية أخرى، رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بسبب تفشي فيروس كورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا.

ووفقا لشبكة بي بي سي، قال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، إن المنظمة أعربت عن قلقها البالغ من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة لـ فيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية كوفيد19 فيروس كورونا المستجد الصين كورونا في الصين

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