وصول منتخبات الأردن والعراق وفلسطين وصربيا إلي شرم الشيخ استعدادا للبطولة العربية للمصارعة

علي قدم وساق، يبذل مجلس إدارة إتحاد المصارعة ، برئاسة اللواء عصام النوار ، جهوداً مكثفة لإنهاء كافة الإجراءات والاستعدادات قبل ٤٨ ساعة من انطلاق فعاليات بطولات : الأندية العربية والبطولة العرب للكبار وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية للمصارعة، المقرر انطلاقهم بمدينة شرم الشيخ بعد غد الأربعاء ٢٤ نوفمبر الجاري وحتي ٣٠ من نفس الشهر بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

من جانبه، قال اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة، إن الإستعدادات لهذا الحدث الرياضي الكبير تجري على قدم وساق ، مشيراً إلي أن الإتحاد يعمل كخلية نحل من أجل إنجاح هذا الحدث والخروج به بما يليق بإسم وسمعة مصر والمصارعة المصرية .

في الوقت نفسه ، يواصل منتخبا مصر للمصارعة الحرة بقيادة الدكتور فرج عبد الرازق ، والمصارعة الرومانية بقيادة الكابتن كمال عبده، ومعهم المدير الإداري الكابتن محمد رضا الاستعدادات والتدريب بقوة خلال معسكره المغلق المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ ، وذلك من أجل المنافسة علي المراكز الأولي والميداليات الذهبية في كل الأوزان للثلاث بطولات .

وتم إختيار 25 لاعباً يمثلون منتخبا مصر للمصارعة ( الحرة والرومانية ) للبطولات الثلاثة

ففي المصارعة الرومانية اللاعبين : عبدالله محمد شعبان في وزن ٥٥ كجم ، أحمد فؤاد بغدوده في وزن ٦٠ كجم ، مصطفي حسن عبد العال ومحمد عصام ذكي في وزن ٦٣ كجم ، أبو حليمة محمد السيد في وزن ٦٧ كجم ، محمد إيهاب دهب ومحمود محمد شوقي في وزن ٧٢ كجم ، عماد أشرف محمد في وزن ٧٧ كجم ، فارس محمد عبد الستار في وزن ٨٢ كجم ، محمد عبد ربه علي في وزن ٨٧ كجم ، محمد علي السيد جبر في وزن ٩٧ كجم ، محمد عبد العظيم عبد الستار في وزن ١٣٠ كجم .



بينما يتكون منتخب المصارعة الحرة من اللاعبين :

جمال عبدالناصر حنفي وشهاب الدين إمام في وزن ٥٧ كجم ، يحيي محمد صلاح في وزن ٦١ كجم ، فتحي طارق في وزن ٦٥ كجم ، أسامة محمد فوزي في وزن ٧٠ كجم ، عمرو رضا رمضان وناصر سيد فارسي في وزن ٧٤ كجم ، سيف الدين شكري في وزن ٧٩ كجم ، خالد مسعود إسماعيل في وزن ٨٦ كجم ، حسام محمد الميرغني ومحمد مصطفى الشامي في وزن ٩٢ كجم ، مصطفى علي السيد جبر وأبو بكر السيد السيد في وزن ٩٧ كجم ، أحمد محمود السيد في وزن ١٢٥ كجم ، خالد عمر زكي في وزن ١٣٠ كجم .



علي الجانب الآخر، وصلت إلي مدينة شرم الشيخ للإستعداد للبطولات الثلاثة وإقامة معسكر تدريبي حتي انطلاق الفعاليات كل من منتخبات : الأردن والعراق والسعودية وفلسطين وكوريا الجنوبية وصربيا وتلقي هذة المنتخبات إهتمام ومساندة جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري للمصارعة .