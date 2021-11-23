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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جديد حول رسوم هبوط وإيواء الطائرات بالمطارات المصرية |مستند

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني محمد منار عنبه

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم “الثلاثاء”، قرار وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، رقم 865 لسنة 2021 حول رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات المصرية، وخدمات الطيران المقدمة للطائرات وشركات الطيران العاملة بالمطارات أيضا.

 

وأوضح نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أنه يستمر العمل بقرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية في كلا من محافظات ( البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح والأقصر وأسوان) وجميعها مطارات سياحية، تخفيضا قدره 50% على رسوم الهبوط والإيواء والانتظار.

 

كما يشمل القرار تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بالمطارات المصرية.

 

وبحسب ما أقرته الجريدة الرسمية، فإنه يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية أبريل 2022.

الجريدة الرسمية وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه المطارات المصرية رسوم الإيواء والهبوط

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