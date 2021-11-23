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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار قضائي عاجل بشأن الحرم المكي

الحرم المكي
الحرم المكي

أصدر المجلس الأعلى للقضاء السعودي قرارا بالموافقة على إنشاء دائرة قضائية في الحرم المكي الشريف، وتحديد اختصاصها، ونطاقها المكاني، وآلية مباشرة عملها.

وحسب وسائل إعلام سعودية ، قرر المجلس الموافقة على منح جائزة التميز القضائي لعدد من قضاة محاكم الدرجة الأولى باختلاف اختصاصاتها النوعية، بناءً على قواعد الجائزة المعتمدة من المجلس.

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وناقش المجلس عدة موضوعات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة، واتخذ عدداً من القرارات الخاصة بها، فضلا عن إصدار قرارات أخرى مرتبطة بالعمل القضائي.

يذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للقضاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس المكلف، وليد بن محمد الصمعاني، وبمشاركة أعضاء المجلس.

السعودية الحرم المكي دائرة قضائية جائزة التميز القضائي العمل القضائي

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