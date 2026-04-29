قبل بيعهم بالسوق السوداء.. ضبط 3 سيارات محملة بـ18 ألف لتر سولار

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 ألف لتر مواد بترولية "سولار" محملة على 3 سيارات تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظات "أسوان ،البحر الأحمر ، الأقصر".

وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان ، البحر الأحمر ، الأقصر" قيام (4 أشخاص) بتجميع وحجب المواد البترولية "السولار" ، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم 3 سيارات (نصف نقل ، فنطاس) محمل عليهم (18 ألف لتر مواد بترولية "سولار") ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بتحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بالإشتراك مع مدير المحطة "تم ضبطه" ، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.