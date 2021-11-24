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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: رئاسة مصر لـ «الكوميسا» تعزز الاستثمار الصناعى والتجاري للدولة

إيفلين متى ،عضو لجنة
إيفلين متى ،عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

ثمنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تولى مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا"، مؤكدة  أنها بمثابة طاقة نور للدولة، حيث أن هذا المنصب يدعم الاستثمار الصناعي والتجاري المصري ، ويوفر الملايين من فرص العمل أمام الشباب المصري .

 

وأكدت" متى" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن تولى القيادة السياسية رئاسة القمة،يؤكد استعادة مصر لدورها ، واحتلالها الصدارة بين الدول ، مشيرة إلى أن قمة الكوميسا ستفتح الباب واسعا أمام الإستثمارات الإجنبية ، مما يحقق انطلاقة قوية للاقتصاد المصري ، ويدفع عجلة الإستثمار .

 

و أوضحت عضو صناعة النواب أن الدولة المصرية عادت وبقوة للخريطة العالمية، ومؤهلة تماما لتصدير تجربتها من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي للعالم .

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اقتصادية الشيوخ : رئاسة مصر لـ«الكوميسا» يؤكد ريادتها بين الدول

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اقتصادية النواب: رئاسة مصر لـ«الكوميسا» دعم جديد لزيادة صادراتها بالسوق الأفريقية الواعدة

 

و استضافت مصر، أمس الثلاثاء القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية. 

 

و توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة ورؤساء حكومات ووفود الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، في صورة تذكارية جماعية، قبيل انطلاق أعمال القمة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء.


ومن المقرر أن يطلق الرئيس السيسي - بعد تسلمه رئاسة مصر للتجمع من دولة مدغشقر اليوم - خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

 

 

 

إيفلين متى لجنة الصناعة مجلس النواب الكوميسا الاستثمار الإصلاح الاقتصادى

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