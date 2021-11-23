عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انعقاد قمة الكوميسا اليوم بالعاصمة الإدارية.. كاتب صحفي يوضح

الكاتب الصحفي حسن
الكاتب الصحفي حسن الرشيدي

قال الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، إن اليوم سيتم انعقاد قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه القمة تنعقد تحت شعار مهم للغاية وهو القدرة نحو الصمود، وفي إطار التكامل الاقتصادي الرقمي.

وأضاف حسن الرشيدي خلال لقائه مع  برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن منذ تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهناك اهتمام كبير بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة شهدت إهمال من مصر لفترة كبيرة، وبالتالي عاد ذلك بنتائج سلبية.

وتابع الكاتب الصحفي أن الرئيس السيسي تعاون مع الجانب الأفريقي بشكل كبير مما عادت مصر للاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن مصر ترى افريقيا مصدر كبير وأرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري.

وأوضح حسن الرشيدي أن مصر تمثل حوالي 20% من صادراتها دخل لـ الكوميسا، لذلك مصر نجحت في أن تكون صادراتها أكثر من واردتها من خلال الكوميسا، مشيراً إلى أن من الجانب الاستثماري، مصر ترى افريقيا لها مستقبل واعد، والعُمق الاستراتيجي لها.

قمة الكوميسا العاصمة الادارية صدى البلد عبد الفتاح السيسي برنامج صباح البلد

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة: نسعى لخلق مسار تنويري لتطوير الوعي المجتمعي ضمن «حياة كريمة».. وافتتاح دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية يمثل استكمال للمسيرة

هل الذنوب تمنع التوفيق ؟ الإفتاء تكشف عن أسباب تجلب السعادة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ عبدالشافي بتجديد الثقة به رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر .. الإفتاء تجيب

فضل المشي إلى صلاة الجماعة .. وهل أكثر أجرا من ركوب السيارة؟

البحرين توجه انتقادا لاذعا لبريطانيا بعد التدخل في شئونها

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: تخطيط الصناعات الصغيرة في الدول النامية

فرج عامر ينشر صورة له مع بيبو ويوجه رسالة

ترشيحاتنا

احتمالات الاصطدام عالية... الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحذر عملاء تويوتا كامري

مشاهد طريفة وسط الأزمة.. أطفال هنود يسبحون ويلعبون في مياه الأمطار.. فيديو

« جريمة بشعة » .. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى الجيزة

خطأ صحفي أدى إلى هدمه وتوحيد ألمانيا| كيف سقط جدار برلين؟

موعد ومكان صلاة الجنازة على ابن شقيقة محمد منير

الرئيس السيسي يصل قمة تجمع الكوميسا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

من غيرك يستحقها.. ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي

إعانة شهرية لـ المسنين حال عدم حصولهم على معاش تأميني بالقانون الجديد..تفاصيل

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| بين قصر أغنى كلب في العالم بـ500 مليون جنيه.. قطار يدهس شابًا أثناء تصوير فيديو.. أفعى تقتل امرأة أثناء جلوسها على المرحاض.. ورجل يصارع قرشًا لإنقاذ زوجته

نسخة طبق الأصل.. زوج يشيد تاج محل جديدا هدية لزوجته |صور

وداعا فراشة الميديا.. الإعلاميون ينعون أسماء مصطفى برسائل مؤثرة.. و4 مذيعين يبكون على الهواء حزنا على الراحلة.. لميس الحديدي: ملحقتش أكلمها.. ولبنى عسل: قابلتها 3 مرات فقط

أثناء جلوسها على المرحاض.. أفعى كوبرا تقتل امرأة بـ لدغة سامة |شاهد

فيديو

فيديو جراف.. مثيرة للجدل.. قمر اللبنانية ترزق بطفلة ثانية مجهولة الأب

فيديوجراف.. تعطيل الدراسة .. طقس البحيرة والإسكندرية يفوق التوقعات

ظهور سمكة "الشمس" النادرة في البحر الأحمر لأول مرة... شاهد

حطت رجلها جنب الفتيس بمزاجها.. اعترافات متحرش التجمع بفتاة الميكروباص

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ