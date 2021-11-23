انعقاد قمة الكوميسا اليوم بالعاصمة الإدارية.. كاتب صحفي يوضح

قال الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، إن اليوم سيتم انعقاد قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه القمة تنعقد تحت شعار مهم للغاية وهو القدرة نحو الصمود، وفي إطار التكامل الاقتصادي الرقمي.

وأضاف حسن الرشيدي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن منذ تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، وهناك اهتمام كبير بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن القارة شهدت إهمال من مصر لفترة كبيرة، وبالتالي عاد ذلك بنتائج سلبية.

وتابع الكاتب الصحفي أن الرئيس السيسي تعاون مع الجانب الأفريقي بشكل كبير مما عادت مصر للاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن مصر ترى افريقيا مصدر كبير وأرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري.

وأوضح حسن الرشيدي أن مصر تمثل حوالي 20% من صادراتها دخل لـ الكوميسا، لذلك مصر نجحت في أن تكون صادراتها أكثر من واردتها من خلال الكوميسا، مشيراً إلى أن من الجانب الاستثماري، مصر ترى افريقيا لها مستقبل واعد، والعُمق الاستراتيجي لها.