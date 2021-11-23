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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزهم كايمان GT4 RS 4.. طرازات جذبت الأنظار لبورشه في معرض لوس أنجلوس الدولي

بورشه كايمان
بورشه كايمان

 

 

شاركت بورشه   بقوة في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات من خلال تقديم طرازين جديدين والنسخة الأحدث من تايكان الكهربائية.

 

وفقا لموقع "أوتو ويك"، المتخصص في السيارات، جاء اختيار الكشف الجديد من خلال اختيار معرض لوس أنجلوس تحديدًا لأن ثلث سيارات بورشه  الإيطالية تأتي مبيعاتها من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن معظم المبيعات من كارولينا الجنوبية، لذلك انتهزت الفرصة لتكشف عن بورشه كايمان 718 GT4 RS و بورشه كايمان  GT4 RS الرياضية مع عرض أولي لـ بورشه تايكان GTS السيدان وجراند توريزمو.

 

تأتي بورشه  كايمان 718 الأساسية بقوة 300 حصان وهي قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 4.9 ثانية، أما بالنسبة للإصدارين الأقوى على الإطلاق وهما كايمان GT4 RS و GT4 RS الرياضية الاثنان يأتيان بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 4 لتر، مشابه لمحرك بورشه 911 GT3 بقوة 493 حصان وعزم دوران 331 رطل قدم مع أنها تأتي باسرع ناقل حركة في مجموعة بورشه مع وزن أخف واكثر صلابة بفضل غطاء المحرك والرفارف الأمامية والجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون بالإضافة إلى أنابيب العادم المصنوعة من عجلات فولاذية خفيفة الوزن ومغنيسيوم.

 

تأـي النسخة الرياضية الخاصة بالسباق وهي بورشه كايمان GT4 RS الرياضية بأداء أقوى مثير للدهشة، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 4 لتر، قادر على توليد 500 حصان، أي أقوى بـ 75 حصان عن النسخة الحالية لسنة 2021، مقترن بناقل حركة آلي من 7 سرعات ونظام دفع خلفي.

 

شاركت بورشه أيضا بإصدارين من تايكان، وهما بورشه تايكان GTS سيدان و بورشه تايكان GTS سبورت توريزمو. سيارة السيدان بشكلها التقليدي ذات أربعة أبواب وشنطة أمتعة خلفية، في حين أن Sport Turismo تأتي بقوة 590 حصان و626 رطل قدم من عزم الدوران  وهي قادرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، ومزودة ببطارية تعمل بجهد 93.4 كيلوواط في الساعة، كما أن الشحن السريع بـ 800 فولت يسمح بما يصل إلى 270 كيلو واط، وقالت بورشه، إن ذلك يمكن أن يحقق زيادة في الشحن من  5٪ إلى 80٪ في 22 دقيقة ونصف.

 

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