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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تطرح نسخة عالية الأداء من تايكان.. صور

بورشه تطرح نسخة عالية
بورشه تطرح نسخة عالية الاداء من تايكان

تعتبر شركة بورشه الالمانية واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث يضم اسطولها العريق باقة متنوعة من الطرازات الفريدة، إلى جانب امتلاكها لقدرات قوية وخاصة من ناحية التسارع المميز، ومن بين تلك الطرازات تأتي النسخة تايكان لتنفرد بقدرات عالية الاداء.

حيث كشفت بورشه عن احدث اصداراتها من الايقونة تايكان، وذلك عن فئة GTS عالية الأداء، باطلالة قياسية تعتمد على تصميم خارجي من فئة السيدان، أو عبر نسخة اخرى وهي Sport Turismo واجون الاقرب إلى تصميم الهاتشباك المميز.

الاداء الفني لمحركات بورشه القوية 

 

تضم السيارة بورشه تايكان GTS محرك كهربائي الاداء، يستطيع ان يولد قوة قدرها 590 حصانا، بالاضافة إلى فئة التيربو القادرة على انتاج 670 حصانا، مما يجعلها تتمتع بقوة تسارع وانطلاق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل اي ما يقرب من 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3 ثواني.

وتستطيع بطارية السيارة ان تصل إلى 80% من سعتها خلال توقيت زمني يستغرق 22.5 دقيقة، حيث تبلغ سعتها نحو 93.4 كيلووات/ساعة، مع نطاق سير للشحنة الواحدة يقدر بـ 390 ميلًا، أما عن المقصورة الداخلية فتضم ساعة بوضة الشهيرة والتي تتوسط قمرة القيادة.

إلى جانب شاشة الكترونية لقمرة القيادة، واخرى الكترونية لدعم قائد المركبة ايضا، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، وعدة لمسات عصرية، و حومة من تعزيزات السلامة والامان.

وتقدم السيارة بورشه بنسخة Sport Turismo واجون بقيمة قدرها 133.300 دولار امريكي، بينما تأتي النسخة السيدان بقيمة تبدأ من 131.400 دولار.

بورشه بورشه الألمانية شركة بورشه الالمانية السيارات تايكان

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