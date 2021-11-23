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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تطوير 16 حضانة كمرحلة أولى ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة بالوادي الجديد

وكيل مديرية التضامن
وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تطوير 16 قاعة من دور الحضانات تتبع 14 جمعية ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بتكلفة اجمالية 3 مليون و250 ألف جنيه كمرحلة أولى بمركزي الخارجة وباريس شملت تخصيص 2.5 مليون جنيه للمنشآت و750 الف جنيه للأثاثات.

وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في تصريح له، أن المرحلة الثانية ستبدأ في ديسمبر المقبل، لتطوير الحضانات في مراكز بلاط والداخلة والفرافرة مؤكدا على تنفيذ الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفاءتهم في تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للأطفال داخل قاعات الحضانة.

وأضاف "العديسي"، أن الوزارة تهدف من خلال تطوير الحضانات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة، وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الأطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم.

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