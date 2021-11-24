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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز لابنى الزواج
هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي؟”.


وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا لم يكن بينهما محرمية بالرضاع فلا مانع.

 
وأضاف أمين الفتوى أن بنت خالك ليست محرمة على ابنك، ولا توجد أي حرمة من أن يتزوج ابنك من بنت خالك.

 

هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها

ورد سؤال لدارالإفتاء تقول صاحبته “ هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها ” ومن جانبه 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الأصل في الشرع أن الجمع بين الاختين أمر محرم شرعا ولكن زواجهما في حال وفاة الزوجة او الطلاق فهو أمر غير محرم شرعا.

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وأضاف « ممدوح » خلال رده على سؤال “هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها  وذلك لأن زوجي يمكن ان يتزوج اختى وأنا وضعت مولودي من قريب ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب  أنه لا يجب أن نستمع لواسوس الشيطان فهذه المسائل لا يسأل فيها عن الحكم الشرعي ولكن نحاول أن نبعد انفسنا عن الشك والشيطان الذي يريد خراب حياتنا .

 

حكم الزواج من ابنة أخت الزوجة بعد وفاتها

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن من شروط الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد، أو على التأقيت.وأضافت "الإفتاء" فى إجابتها عن سؤال: "هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاتها؟"، أنه يحرم على الرجل الجمع بين عدد من النساء، كالجمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وخالتها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وابنة أختها.

ونوهت أن معنى كون بنت أخت الزوجة محرَّمة على التأقيت، أنه يحرم الجمع بينها وبين خالتها؛ فهو تحريم مرهون بوجود خالتها فى عصمة الرجل، أي في زوجيَّته.

وتابعت أنه إذا زالت هذه الزوجية بطلاقٍ أو موتٍ فله أن يتزوج ببنت أختها؛ لانتفاء كونه جامعًا بينهما حينئذٍ.

واختتمت أنه ما دامت الزوجة قد توفيت يجوز حينئذٍ الزواج بابنة أختها، وليس هناك محظور شرعي في ذلك.

هل يجوز الزواج من بنت ابنة الخالة
قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل أن يتزوج من بنت ابنة الخالة، مشيرًا إلى أنه ما تعارفت عليه بعض المجتمعات من أن ابن خالة الأم يعد خالًا لأولادها، لا يترتب عليه أحكام شرعية تحرم الزواج.

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