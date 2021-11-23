تحسبا للطقس السيء..تطهير مخرات السيول وتأمين مسار أسلاك الكهرباء في الخارجة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملات مكبرة لتطهير مخرات السيول و مصافى الأمطار ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحي.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاستعداد التام على كافة المستويات للتقلبات الجوية وتحسبا لسقوط الأمطار بالمحافظة .

كما نفذت الوحدة المحلية حملات لتأمين مسار اسلاك الكهرباء بالقري وتنفيذ أعمال نظافة وتسوية وتمهيد ورفع مخلفات في عدة قري تضمنت تنفيذ أعمال بقرية بولاق تحت إشراف ليلى على غوينم حيث جرى قص وتقليم الاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء وصيانة كشافات الإنارة ودهان محطات الانتظار ورفع المخلفات .

وقال المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الخارجة في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه جرى إصلاح خط مياه 4 بوصة بشارع رقم 26 بحى السلام ، كما تم إصلاح خط مياه 2 بوصة بحى الصفا وذلك بمعرفة العاملين بمرفق المياه تحت إشراف أحمد شعبان المشرف العام على شبكات مياه الشرب والمهندسة نعمات عيد سعيد مدير المرفق .