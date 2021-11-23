تحويل رواية محي خطاب "كن صديقي" لفيلم سينمائي

يقف الكاتب محي خطاب على تحضيرات تحويل روايته "كن صديقي"، لفيلم سينمائي يتولى كتابة السيناريو والحوار له، ومن المنتظر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية.



رواية "كن صديقي" تدور أحداثها حول ليلى وهي فتاة في الثلاثينات من عمرها تقع في حب شاب، بينما يحبها آخر وتتصاعد الأحداث ليكون أمامها الخيار بين من تحبه ومن يحبها.

ويعقد محي خطاب خلال الفترة الحالية جلسات عمل مع المخرج سلامة علي والجهة المنتجة للعمل لترشيح أبطاله واختيار أماكن التصوير، وسيتم الإعلان عنهم فور إتمام التعاقدات الرسمية.

جدير بالذكر أن محي خطاب له عدد من المؤلفات منها رواية "عروق الوطن"، و"صيد البلد"، و"سعاد" وجميعها تصدر عن دار نون للنشر والطباعة.