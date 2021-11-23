الجارحي: أثق في نجاح القائمة الكاملة للخطيب.. وأسرار الأهلي تناقش في الغرف المغلقة

أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمرشح لمنصب العضوية «تحت السن»، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب ، أنه يثق تماما في نجاح قائمة الخطيب الكاملة ، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل لأنها تضم مجموعة مميزة من الشباب، وكلهم كوادر وخبرات ونجاحات كبيرة في أعمالهم الخاصة، مشيرا إلي أنه شخصيا حقق العديد من الإنجازات خلال مدة عمله التي وصلت إلى 21 عامًا.



وأشار الجارحي إلي أن اسرار النادي الأهلي لا يتم مناقشتها علي الملأ لأن ذلك يمثل خروجا علي قيم ومبادئ وثوابت النادي التي تربي عليها الجميع وقال : «الغرف المغلقة لها خصوصيتها، كلنا نختلف من أجل مصلحة الأهلي فقط، ولا توجد خلافات شخصية، يجب علينا أن نُعلي مصلحة النادي في النهاية، وعلى أرض الواقع أثق في نجاح القائمة بالكامل، والأفضل أن يتم التعامل مع فريق متجانس ومتفاهم بدءًا من مقعد الرئيس ثم النائب وأمين الصندوق وكل الأعضاء فوق وتحت السن».

وأضاف: «علاقتي جيدة بمن خرجوا من القائمة، والكابتن الخطيب كان لديه استراتيجية خاصة لتطبيقها في الـ4 سنوات، وقد يكون لبعضهم دور خارج المجلس، في 2017 كان هناك 18 شخص مرشحين للتواجد، وتم الاستقرار على القائمة وقتها وكان هناك محمد شوقي والغزاوي، والذين تم الاستعانة بهم في الانتخابات الحالية، والكفراوي وجوهر ورانيا علواني داعمين لنا، الكل يدعم مصلحة الأهلي فقط، وكل مرحلة لها رجالها».

وتحدث الجارحي عن الملف الانشائي في النادي الأهلي مؤكدا انه شهد طفرة واضحة خلال الفترة الماضية ، من خلال انجاز 18 مشروعا كبيرا داخل فروع النادي، تقترب تكلفتها من مليار و400 مليون، كما أن مقر الجزيرة شهد تطوير كبير بالإضافة لفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، مشيرا إلي وجود العديد من المقترحات القابلة للتطبيق التي تسعي قائمة الخطيب لتنفيذها خلال الفترة المقبلة فور الحصول علي ثقة الجمعية العمومية حتى لو كانت خارج البرنامج الانتخابي.

واضاف: «ألعاب الصالات كلها تحظى بدعم كامل من إدارة النادي خلال السنوات الماضية، كما أن قطاع السباحة يضم عدد لعبات كثيرة، ويقوده وائل عزت، وهم يعملون بشكل مميز، نعمل بشكل قوي في كافة القطاعات الرياضية ونعمل على تذليل كافة العقبات، ومجلس الإدارة حقق نجاحات كثيرة على المستوى الرياضي والاجتماعي والانشائي، لمسنا حالة رضا من جانب الأعضاء، والجمعية العمومية تتطلع إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة».

وشدد الجارحى على أن مجلس الإدارة الحالي تعرض لهجوم كثير في بعض الفترات، لكنه كان يرفض الرد، ويلتزم الصمت، حفاظًا على قيم ومبادئ النادي.

وأضاف: «النادي الأهلي يهتم بتطوير نفسه فقط، ولا نشغل أنفسنا بالآخرين، تعرضنا لهجوم ضاري في بعض الأحيان، وكان يمكننا أن نرد، ولكن لدينا مسئولية تجاه جماهيرنا، لابد من المحافظة على مبادئ الأهلي، وفضلنا الصمت ولم نتجاوز مطلقًا».

وواصل: «مجلس الإدارة بذل مجهود كبير، لتنفيذ برنامج عائلة الأهلي، قمنا بإعادة هيكلة النشاط الرياضي وتطويره، وكذلك الهيكلة الادارية واستكمال منشآت النادي، وتقديم خدمات للأعضاء في كل الفروع».

وأكمل: «الكابتن محمود الخطيب، نحن فخورين بالعمل معه ونتعلم منه الكثير داخل مجلس الإدارة، وقائمة الأهلي تشهد ضم كوادر جديدة، سواء حسام غالي أو مي عاطف، كما حدث معنا في المرة السابقة عندما قام الخطيب بضم طارق قنديل وسراج والدماطي، وكلهم يتمتعون بشخصية وهوية الأهلي».

واثني الجارحي علي مي عاطف المرشحة لمنصب العضوية تحت السن ضمن قائمة الخطيب مؤكدا أن لديها مسيرة رياضية رائعة ومثلت مصر في بطولات عالمية وهي مهندسة معمارية ولديها أفكار كبيرة في ملفات الطفل والمرأة والشباب، وهي من الكوادر الجيدة وستضيف الكثير داخل غرفة مجلس الإدارة.

وأكد أن حسام غالي نجم كروي كبير، ومعروف للجميع، وازداد خبرات كبيرة بعد دخوله مجلس النواب ثم العمل في شركة الكرة وأخيرًا الترشح في الانتخابات، يتمتع بشخصية النادي الأهلي، أما محمد الغزاوي هو عاشق للأهلي وأسعد للعمل معه، والعامري فاروق تربطني به صداقة قديمة، وشخص مخلص ودؤوب في عمله وصاحب رؤية، وخالد مرتجي، سيلعب دور الجوكر في مجلس الإدارة الجديد، وهو لديه علاقات قوية وخبرات كبيرة».

وأختتم الجارحي تصريحاته مؤكدا أن هناك حالة رضا من جانب الجمعية العمومية عن أداء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، وجدد دعوته للأعضاء بضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معربا عن أمله في آلا يقل عدد الحضور عن 25 ألف لأنها احتفالية وكرنفال والجميع يحب المشاركة فيها، مؤكدا أن قائمة الخطيب تكن كامل الاحترام لكل المرشحين.