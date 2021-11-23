عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منها التنظيف ونفض الغبار .. دراسة توضح تأثير الأعمال المنزلية على صحة كبار السن

الاعمال المنزلية
الاعمال المنزلية

أكدت دراسة علمية جديدة أن الأعمال المنزلية، من التنظيف ونفض الغبار وغسل الأرضيات والسجاد والنوافذ، قد تعزز صحة كبار السن.


وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد قال فريق الدراسة إن النشاط البدني المنتظم «يحسن الصحة البدنية والعقلية، ويخفف من مخاطر وآثار الأمراض المزمنة، ويقلل من فرص السقوط المفاجئ وعدم القدرة على الحركة والوفيات بين كبار السن».


وأجريت الدراسة، التي نشرت في دورية «BMJ Open»، على 240 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 65 و90 عاماً، يعيشون في بلدة ييشون في سنغافورة.


وطلب الباحثون، المنتمون لمعهد بحوث طب الشيخوخة بسنغافورة، من المشاركين إكمال اختبارات تتعلق بالوظائف المعرفية، بالإضافة إلى القيام ببعض الأنشطة لتقييم قدراتهم البدنية، مثل الوقوف والجلوس بأسرع ما يمكن.

وبعد ذلك، تم سؤال المشاركين عن كم الأعمال المنزلية التي يقومون بها بما في ذلك الأعمال المنزلية الخفيفة «مثل نفض الغبار» والأعمال المنزلية الثقيلة «مثل تنظيف الأرضيات وغسل النوافذ».


ووجد الفريق أن الدرجات المعرفية ودرجات الانتباه كانت أعلى بنسبة 14 في المائة بالنسبة لكبار السن الذين يقومون بكميات كبيرة من الأعمال المنزلية الشاقة - بمتوسط 131 دقيقة في الأسبوع - مقارنة بأولئك الذين لا يقومون بهذه الأعمال على الإطلاق.


وتمكن المسنون الذين يقومون بالأعمال المنزلية الشاقة من أداء تمرين الوقوف والجلوس في وقت أسرع من غيرهم، وقد أكد الباحثون أيضاً أنهم أقل عرضة للسقوط.


ووجد الفريق أيضاً أن الدرجات المعرفية كانت أعلى بنسبة 5 في المائة لكبار السن الذين أبلغوا عن القيام بمستويات عالية من الأعمال المنزلية الخفيفة، بمتوسط 902 دقيقة في الأسبوع.


وقال الدكتور شيو ليانغ والذي شارك في إعداد الدراسة: «الأعمال المنزلية هي نشاط هادف يؤديه كثير من كبار السن يمكن أن يعزز الذاكرة ويجعلها أكثر حدة، كما أنه يمكن أن يدعم صحتهم البدنية ويحميهم من خطر السقوط المفاجئ وعدم القدرة على الحركة».


إلا أن الباحثين قالوا إن هناك حاجة لمزيد من البحث في هذا السياق، نظراً لأن دراستهم اعتمدت على المستويات المبلغ عنها ذاتياً من الأعمال المنزلية، والتي قد تكون غير دقيقة.

المنزلية الأعمال التنظيف والسجاد ألسن صحة

موضوعات متعلقة

بينها المحمول.. 8 أسباب لإصابة الرجال بالعقم

معرض يبيع بقايا أرز يعود تاريخه إلى قبل 10000 عام في الصين

عمره أكثر من قرنين..تعديل دستوري يمنع وصول ميجان ماركل إلى البيت الأبيض

بعد حادث مروري..رجل يقضي ليلة بالمشرحة قبل اكتشاف أنه على قيد الحياة

عادت لطبيعتها.. عارضة أزياء تزوجت من نفسها وطلبت الطلاق لهذا السبب

هل تنتهي كورونا بعد تفشي متحور دلتا؟... علماء يجيبون

مقتل موظفة في "بي بي سي" داخل غرفتها بالعاصمة الكينية نيروبي..والشرطة تحقق

تعهد بارتداء زي اللعبة بالبيت الأبيض..ترامب يحصل على الحزام الأسود في التايكوندو

ترشيحاتنا

يأكل 1.5كيلو لحم في الوجبة.. مطعم يمنع رجلا من دخول البوفيه المفتوح

خالد الجندي عن مؤتمر الكوميسا:"أكثروا الدعاء ده بيحرق قلب أعداء الأمة".. فيديو

شبح الحرب.. أمريكا تتدرب علي اسقاط قنابل نووية قرب حدود روسيا

اختراع موجود في كل بيت.. الآلة الحاسبة من الحصي إلى الميكنة.. نوستالجيا

محافظ قنا يكشف تفاصيل تسمم 131 تلميذ بنجع حمادي بسبب الوجبات المدرسة

لليوم الثاني.. مؤسسة أبو العينين تستقبل المواطنين للتطعيم ضد كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

حكم نهائي باستبعاد "الفيل" من انتخابات الأهلي

ارتفاع أعداد مصابي مدرسة السكر بنجع حمادى لـ50 تلميذا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل يومين من الحدث الأعظم.. تفاصيل فكرة تطوير طريق الكباش من الألف للياء

قبل عرضه بيومين .. مسلسل موضوع عائلي أول بطولة تلفزيونية لـ ماجد الكدواني عبر «شاهد».. ومخرج العمل: خلطة ناجحة من النجوم يجسدون عملا إنسانيا بامتياز

الجثث تفحمت بالكامل.. تفاصيل مرعبة عن ضحايا حادث أتوبيس الموت في بلغاريا..صور

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

فيديو

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

فيديو جراف.. ليلى صاحبة الـ13 عاما تنقذ طفلا من الاختطاف داخل مول

تفاصيل مأساوية.. مصرع شقيق تيسير فهمي في حريق مستشفى بالمهندسين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. تعرف على سبب نقل المنتج وليد منصور إلى المستشفى

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ