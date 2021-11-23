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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب مستقبل وطن ينجح في توفير احتياجات مركزين رياضيين في الشرقية

توفير احتياجات مركزين
توفير احتياجات مركزين رياضيين في الشرقية

نجح البرلماني أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ، بتوفير احتياجات مركز شباب قرية "الولجا" بأدوات رياضية، وأثاث مكتبي، بعد أن كان المركز في حاجة ماسة لهم.

وذلك وفي إطار دعم و مساندة مراكز الشباب بقري مركزي منيا القمح ومشتول السوق، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب على كافة المستويات في توفير إحتياجات مركزين رياضيين بمركز منيا القمح.

كما نجح النائب أحمد عبد الجواد في دعم مركز شباب منيا القمح من خلال توفير بساط رياضي لـ ألعاب الكاراتيه والمصارعة داخل المركز لأول مرة، والذي جاء بمثابة تحقيقا لأحلام المئات من الشباب في  ممارسة الرياضات الراغبين فيها في إطار خطة دعم الشباب والنشىء حيث أنه يحرص دائما على رعاية الشباب وحمايتهم وتنمية قدراتهم في كافة المجالات لا سيما الرياضة.

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وبمجرد علمه باحتياجات المركزين تواصل النائب أحمد عبد الجواد مع الدكتور اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة وتمكن من الحصول على موافقته علي الطلبات المُقدمة وجاء رده: «يطيب لي أن أهدي سيادتكم بالغ التقدير وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد».

ويرفع النائب أحمد عبد الجواد دائما شعار «المكتب المفتوح» لكافة أهالي دائرته خاصة الشباب  للاستماع الى طلباتهم وشكاواهم حيث أنه لا يكل ولا يمل من السماع لهم والسعي بالتنسيق مع المسؤولين لتنفيذ تلك الطلبات وحل مشكلاتهم باستمرارفي إطار الصالح العام.

جدير بالذكر أن النائب أحمد عبد الجواد تبني  مشروع "التدريب قبل التمكين"  والذي يدعم  تأهيل وتدريب وتثقيف الشباب، سياسيا واجتماعيا وثقافيا استعدادا لمرحلة التمكين التي أتاحها، ووجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تماشيا مع خطة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والتي تسعى دوما لدعم الشباب وتمكينهم في إطار الخطة العامة للدولة على خطى القيادة السياسية.

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منيا القمح التنسيق السيسي وزير الشباب مستقبل وطن الشباب والرياضة مجلس الشيوخ مركز شباب قرية الولجا أدوات رياضية

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