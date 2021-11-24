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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الذكرى الـ 41 على رحيل الحصري.. محطات في حياة عملاق التلاوة |فيديو

الشيخ محمود خليل
الشيخ محمود خليل الحصري

تحل اليوم الأربعاء، الـ 24 من شهر نوفمبر لعام 2021، ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، الـ 41..

ويستعرض "صدى البلد" من خلال التقرير التالي أبرز المحطات في سيرة رائد المصحف المعلم وعملاق دولة التلاوة وأول من سجل القرآن الكريم بروايات " حفص، ورش، قالون".

سفير دولة التلاوة

كما كان الشيخ الحصري أول سفيرٍ للقرآن يرتله في الأمم المتحدة وفي القصر الملكي في لندن، والبيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي.

وفي ذكرى الشيخ محمود خليل الحصري نتذكر سوياً ملامح من سيرة الحنجرة الذهبية لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن، حيث حصل الشيخ الراحل على شهاداته في علم القراءات ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن، وفي عام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان في الإذاعة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل بروايات حفص عن عاصم وورش عن نافع وقالون والدوري، كما سجل المصحف المعلم ومصحف الوعظ.

ولد الشيخ الحصري بقرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، في الأول من ذي الحجة لعام 1335هـ، الموافق 17 سبتمبر لعام 1917م، واشتُهر بالحصري؛ لما اشتهر به والده من كثرة التصدق بحصير المصليات والمساجد. 

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وتعكس سيرة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري أن حياته كانت للقرآن الكريم حتى في تربية أبنائه، حيث قال أحدهم إنه كان يعطي كل من حفظ سطراً قرش صاغ بجانب مصروفه اليومي كما كان يؤكد دائماً على حفظ القرآن الكريم حتى نحظى برضا الله علينا ثم رضا الوالدين وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ.

كما أن الشيخ الراحل محمود خليل الحصري، كان أول من سجل القرآن الكريم في العالم بـ 4 روايات بخلاف إجادته للروايات العشر، فضلا عن أنه صاحب فكرة المصحف المعلم، وكان حريصاَ في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة تحفيظ بمسقط رأسه قرية شبرا النملة، وووفقاً لإذاعة القرآن الكريم التي كشفت عن وصية الشيخ الحصري، فقد أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحُفَّاظه، والإنفاق في وجوه البر، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى.

ولمزيد من التفاصيل حول سيرة الشيخ محمود الحصري شاهد الفيديو التالي..

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