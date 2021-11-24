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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد أول تعليق من رونالدو بعد تأهل مانشستر لدور الـ 16

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا امس الأول الاثنين، بعد الفوز على فياريال.


ونشر رونالدو عبر انستجرام صور من المباراة وكتب "دائمًا ما يكون رائعًا في اللعب في إسبانيا ، ومن الرائع الفوز في إسبانيا ، ومرضي للتسجيل في إسبانيا ، البلد الذي شعرت فيه دائمًا بالخصوصية.


وتابع "تهانينا للاعبين على الفوز العظيم الذي يضعنا في المكان الذي ننتمي إليه! نحن بشر. يونايتد ولن نتوقف عن القتال من أجل هذا النادي! لنذهب أيها الشياطين! 💪🏽🙏🏽 #MUFC"

 

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، الهدف الأول لفريقه في شباك فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً على نظيره فياريال، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستغل رونالدو خطأ مدافع فياريال، بعدما وصلت له كرة بعد ضغط البرازيلي فريد عليه، ليسجل النجم البرتغالي هدفاً من تسديدة من أعلى حارس فياريال.

وأصبح كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل في أول خمس مباريات لنادي إنجليزي في موسم واحد في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا باستثناء التصفيات.

وسجل كريستيانو رونالدو أخر 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا لمانشستر يونايتد، ليصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف متتالية للفريق في البطولة منذ وين روني في 2010.

ووصل النجم البرتغالي إلى الهدف رقم 140 في مباراته رقم 181 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد دور المجموعات أول تعليق شاهد اول تعليق منافسات الجولة الخامسة

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