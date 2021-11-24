بإبتسامة.. محمد صلاح يستعد لمباراة بورتو في دوري أبطال أوروبا

نشر محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى صورتين له من تدريبات الفريق اليوم ، استعدادا لمباراة بورتو البرتغالي غدا في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 - 2022.



وظهر محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول وبدت عليه حالة من السعادة خلال فعاليات المران الذي أقيم أمس الثلاثاء.

فاز النجم المصري محمد صلاح ، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة رابطة الكرة الإنجليزية في شمال غرب إنجلترا "لادبروكس نورث ويست فوتبول" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021.



وضمت قائمة المرشحين لجائزة «نورث ويست فوتبول»، كلا من محمد صلاح، ومدافع مانشستر سيتي روبن دياز، ولاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.



ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر" قائلاً: "وسام آخر مستحق لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021".

وتعتبر جائزة "نورث ويست فوتبول" من الجوائز الإقليمية المرموقة في شمال غرب إنجلترا.