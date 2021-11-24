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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 24-11- 2021 .
 


برج الحمل


مهنيا وعائليا:  عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: اليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.
عاطفيا وعائليا: تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب


برج الجوزاء

مهنيا وماليا:  الضغوط تقع على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة


برج السرطان


عاطفيا واجتماعيا: تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي يدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.


برج الأسد


عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

 

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

 

برج الميزان

اجتماعيا ومهنيا: القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.
عاطفيا وعائليا: إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.


برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.
عاطفيا وعائليا: اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب


برج القوس

 عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تعبر جيدا عن مشاعرك لمن تحب، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

 

برج الجدي

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك، ويجب أن تتجنب العصبية.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.


برج الدلو 

مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء وتمنحك قدرة على الإقناع


برج الحوت

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح

برج الحمل برج برج الجوزاء برج الأسد برج السرطان برج الثور

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