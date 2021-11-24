حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج لذلك، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 24-11- 2021 .





برج الحمل



مهنيا وعائليا: عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: اليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

عاطفيا وعائليا: تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتقوم بواجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب



برج الجوزاء

مهنيا وماليا: الضغوط تقع على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة



برج السرطان



عاطفيا واجتماعيا: تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق سحرا وجاذبية وموهبةً.

عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي يدفعك ذلك للقيام بواجبك وتعمل بكامل لياقتك.



برج الأسد



عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق، واهتم بعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي الصحة يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك وتنظم جهودك.

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

برج الميزان

اجتماعيا ومهنيا: القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في قراراتك وتجنب المخاطر والانفعال.

عاطفيا وعائليا: إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.



برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك فرص للتطور واليوم مناسب للقيام برحلة أو سفر أو للتخطيط لذلك.

عاطفيا وعائليا: اليوم يعدك القمر بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب



برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة.. تعبر جيدا عن مشاعرك لمن تحب، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وماليا: تنافر القمر وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تضاعف تركيزك أثناء معالجة الأمور المهنية والمالية وتجنب المغامرة.

برج الجدي

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك، ويجب أن تتجنب العصبية.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.



برج الدلو

مهنيا وصحيا: تنافر القمر وبلوتو بمنزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل الأصدقاء تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء وتمنحك قدرة على الإقناع



برج الحوت

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يدعم أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح