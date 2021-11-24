إيناس النجار تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال | شاهد

شاركت الفنانة التونسية إيناس النجار، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إيناس النجار في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة حيث ارتدت توب أحمر منقوش، وبنطال جينز، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة ناعمة مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.



وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



أحدث أعمال إيناس النجار فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، ومحسن منصور، وندا بهجت، وسمسم شهاب، وأحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.



وأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وضياء عبد الخالق، وفارس رحومة، ومحمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.