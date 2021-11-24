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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين كارديو لتقوية عضلات القلب وحرق الدهون.. فيديو

تمارين رياضية
تمارين رياضية


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأربعاء 24-11-2021  تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر والبطن، والتخلص من مشكلات آلام الظهر والحفاظ على تناسق الجسم.

قالت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأضافت: "يمكنك القيام بهذه التمارين، عن طريق استخدام زجاجات المياه في حال عدم توفر الأوزان، بالتالي تقوية العضلات.

وأشارت إلى أن هذه التمارين لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسم ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة به.

تمارين رياضية تقوية العضلات عضلات الظهر جميع الاعمار اليوم الاربعاء

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