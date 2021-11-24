عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعيد تعريف نفسها.. بورشه تضيف طرازا جديدا مختلفا إلى أسطولها

بورشه
بورشه

تستعد شركة بورشه  الإيطالية لإعادة تشكيل هويتها من جديد من خلال ضم طرازات جديدة لمحفظة تشكيلتها.

وفقا لموقع "أوتو موتيف نيوز"، المتخصص في السيارات، تعمل الشركة المشهورة بمركباتها الرياضية الفارهة ذات الأداء العالي الذي لا يقارن، على إضافة سيارة من فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الوجوه إلى أسطولها ومن المقرر للسيارة الجديدة، أن تكون أكبر وأطول وأوسع من بورشه كايين الكروس أوفر متوسطة الحجم، وهي أعرق طراز يتم تقديمه من بورشه حاليا، وتم تأكيد المعلومة للأسواق الأمريكية هذا الأسبوع.

 

وفقا لإعلان بورشه  سيكون الطراز الجديد هجين بين فئة الكروس أوفر والسيارات السيدان مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون ذات مظهر شبابي جذاب وبحسب تعبير المتحدث الرسمي باسم بورشه "طراز stylish".

كما أكدت مصادر مقربة من بورشه، وهم وكلاء للشركة رفضوا ذكر أسماءهم، أن الطراز الجديد سيكون بسبعة مقاعد وصف ثالث للركاب، وستكون طراز مختلف تماما عن شكل ومواصفات بورشه المعتادة، وعلى الرغم من تحفظ العلامة التجارية الإيطالية عن إعلان تفاصيل مجموعة نقل الحركة للطراز المتوقع إصداره في الجزء الثاني من هذا العقد أي بعد 2025، فإن مصادر أكدت أنه سيكون من نوعية هجينة موصولة بالكهرباء، مع إصدار نسخة كهربائية بالكامل.

 

خطوة بورشه الأخيرة منطقية تماما خاصة أن سوق الولايات المتحدة الأمريكية، السوق الأساسي والرئيسي لبورشه، عاشق لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة والطويلة. من المنطقي أيضًا من الناحية المالية إضافة سيارة دفع رباعي ذات ثلاثة صفوف إلى مجموعتها. كما أوضحت بورشه من خلال المتحدث الرسمي باسمها أنها لا تعارض فكرة توسيع تعريف نفسها كشركة وأنها منفتحة لكل المفاهيم الجديدة التي تمثل إضافة إلى العلامة التجارية الشهيرة.

بورشه الكروس اوفر بورشه كايين السيدان هجينة سيارات رياضية دفع رباعي

ترشيحاتنا

تعرف على مخاطر عدم النوم خلال «الساعة الذهبية».. ونصائح للوقاية من الجلطات

للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

اللواء نبيل حسب الله: متابعة مستمرة من القيادة العامة للمهام العملياتية للجيش الثاني الميداني

شوقي يلتقى مسئول بجامعة الدول العربية لبحث إنشاء مجلس وزراء التعليم العرب

هيومن رايتس: بيلاروسيا وبولندا تنتهكان حقوق الإنسان على حدودهما

التعليم: نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست مصيرية ولا داعي للهلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

قرار عاجل من السعودية بشأن رخص العمل والإقامة

فعلت ذنب وتبت منه فكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ