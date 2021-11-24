تعيد تعريف نفسها.. بورشه تضيف طرازا جديدا مختلفا إلى أسطولها

تستعد شركة بورشه الإيطالية لإعادة تشكيل هويتها من جديد من خلال ضم طرازات جديدة لمحفظة تشكيلتها.

وفقا لموقع "أوتو موتيف نيوز"، المتخصص في السيارات، تعمل الشركة المشهورة بمركباتها الرياضية الفارهة ذات الأداء العالي الذي لا يقارن، على إضافة سيارة من فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الوجوه إلى أسطولها ومن المقرر للسيارة الجديدة، أن تكون أكبر وأطول وأوسع من بورشه كايين الكروس أوفر متوسطة الحجم، وهي أعرق طراز يتم تقديمه من بورشه حاليا، وتم تأكيد المعلومة للأسواق الأمريكية هذا الأسبوع.

وفقا لإعلان بورشه سيكون الطراز الجديد هجين بين فئة الكروس أوفر والسيارات السيدان مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون ذات مظهر شبابي جذاب وبحسب تعبير المتحدث الرسمي باسم بورشه "طراز stylish".

كما أكدت مصادر مقربة من بورشه، وهم وكلاء للشركة رفضوا ذكر أسماءهم، أن الطراز الجديد سيكون بسبعة مقاعد وصف ثالث للركاب، وستكون طراز مختلف تماما عن شكل ومواصفات بورشه المعتادة، وعلى الرغم من تحفظ العلامة التجارية الإيطالية عن إعلان تفاصيل مجموعة نقل الحركة للطراز المتوقع إصداره في الجزء الثاني من هذا العقد أي بعد 2025، فإن مصادر أكدت أنه سيكون من نوعية هجينة موصولة بالكهرباء، مع إصدار نسخة كهربائية بالكامل.

خطوة بورشه الأخيرة منطقية تماما خاصة أن سوق الولايات المتحدة الأمريكية، السوق الأساسي والرئيسي لبورشه، عاشق لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة والطويلة. من المنطقي أيضًا من الناحية المالية إضافة سيارة دفع رباعي ذات ثلاثة صفوف إلى مجموعتها. كما أوضحت بورشه من خلال المتحدث الرسمي باسمها أنها لا تعارض فكرة توسيع تعريف نفسها كشركة وأنها منفتحة لكل المفاهيم الجديدة التي تمثل إضافة إلى العلامة التجارية الشهيرة.