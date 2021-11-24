عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن مدينة الخانكة 6 ساعات لغسيل الشبكات

محطة مياه
محطة مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة الخانكة وقرية أبو زعبل لمدة 6 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة الـ 11 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة من صباح الخميس المقبل. 


وأوضحت الشركة  أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وأنه سيتم إعادة ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الغسيل للشبكات . 


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وعدم استعمال المياه فور ضخها بعد أعمال الغسيل، نظرا لزيادة نسبة العكارة بعد أعمال الغسيل. 


من ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن بدء فعاليات القافلة الخدمية التوعوية بإدارة الخانكة وذلك بهدف الوصول بالخدمات للأماكن المحرومة وتوفير الاحتياجات المطلوبة بتلك المناطق. 


وقال عبدالغنى إنه من المقرر أن تستمر فعاليات القافلة على مدار 3 أيام بداية من اليوم 23 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر وذلك بمتابعة محمد عبدالرحمن من الإشراف المركزى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، لمتابعة سير العمل بالعيادات الثابتة "مستشفى الخانكة - مركز طبى الخانكة" والفرق المتنقلة.


وتابع أنه تم إلقاء مجموعة من الندوات من قبل مسئول إعلام المديرية للترويج للوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة "اللولب - الكبسولة"، والترويج للولب أثناء القيصرية، بالإضافة إلى التنبيه إلي أهمية تأجيل الحمل فى هذه الفترة، والأخذ بالإجراءات الإحترازية.

الخانكة شركة مياه الشرب والصرف الصحى انقطاع مياه الشرب وكيل وزارة الصحة قطاع مياه الشرب متابعة سير العمل إعادة ضخ المياه الفرق المتنقلة

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية تطلق القافلة الخدمية الصحية للتوعية بالخانكة

إزالة 165 تعديا على الأراضي الزراعية بالجيزة.. وصرف الأسمدة الشتوية في القليوبية

نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشبين القناطر

الأول من نوعه إقليميا.. صدى البلد داخل مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية | شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على مخاطر عدم النوم خلال «الساعة الذهبية».. ونصائح للوقاية من الجلطات

للراغبين في العمل سكرتير عام محافظة.. تعرف علي المؤهل المطلوب والمسئوليات والواجبات

اللواء نبيل حسب الله: متابعة مستمرة من القيادة العامة للمهام العملياتية للجيش الثاني الميداني

شوقي يلتقى مسئول بجامعة الدول العربية لبحث إنشاء مجلس وزراء التعليم العرب

هيومن رايتس: بيلاروسيا وبولندا تنتهكان حقوق الإنسان على حدودهما

التعليم: نتيجة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ليست مصيرية ولا داعي للهلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

قرار عاجل من السعودية بشأن رخص العمل والإقامة

فعلت ذنب وتبت منه فكيف أعرف أن الله قبل توبتي؟.. الإفتاء تجيب

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من أسفل مياه الأمطار

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ