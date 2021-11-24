بدون انتظار رسالة.. صحة القليوبية تعلن تدشين 32 مركزا للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية في القليوبية استمرار أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المختلفة بمراكز التطعيم المنتشرة على نطاق المحافظة ، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين مليون و964 الف مواطن ومواطنة.



وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية أنه تم تدشين 32 مركزا لتطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد دون انتظار والحصول على رسالة بتحديد المكان والموعد‎، كما ناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والتوجه للمراكز المحددة من أجل تلقي اللقاح بكل سهولة ويسر.



وكان الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أكد أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن بالقليوبية، بالاتفاق مع الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي وفريق الوقائي بالمديرية من أجل تدشين 9 مراكز لقاحات بالمرور وجوازات السفر وتصاريح العمل بجميع مراكز المحافظة لتطعيم المواطنين المترددين علي تلك المصالح الحكومية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية.



من ناحية اخرى أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن بدء فعاليات القافلة الخدمية التوعوية بإدارة الخانكة وذلك بهدف الوصول بالخدمات للأماكن المحرومة وتوفير الاحتياجات المطلوبة بتلك المناطق.



وقال عبدالغنى إنه من المقرر أن تستمر فعاليات القافلة على مدار 3 أيام بداية من اليوم 23 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر وذلك بمتابعة محمد عبدالرحمن من الإشراف المركزى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، لمتابعة سير العمل بالعيادات الثابتة "مستشفى الخانكة - مركز طبى الخانكة" والفرق المتنقلة.



وتابع أنه تم إلقاء مجموعة من الندوات من قبل مسئول إعلام المديرية للترويج للوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة "اللولب - الكبسولة"، والترويج للولب أثناء القيصرية، بالإضافة إلى التنبيه إلي أهمية تأجيل الحمل فى هذه الفترة، والأخذ بالإجراءات الإحترازية.