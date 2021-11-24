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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق في شقة سكنية بأسيوط

أرشيفية
أرشيفية

اندلع حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد عمارات التمليك البحري بمدينة مبارك بحي غرب مدينةأسيوط، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي مدينة مبارك بحي غرب مدينةأسيوط، باندلاع  النيران بشقة سكنية.

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انتقل محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط وقوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وبالمعاينة الأولية تبين  تفحم غرفة النوم بالكامل وعدم وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.وجارى تحرير  المحضر اللازم.

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